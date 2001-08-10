Пятая регата "Паруса Надежды" прошла в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пятая ежегодная парусная регата «Паруса надежды» состоялась в акватории Холмска при поддержке компании «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». Более 60 юных яхтсменов в возрасте от 7 до 17 лет, представляющих парусные школы Дальнего Востока, приняли участие в гонках, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования проходили в разных классах: «Оптимист» — категории «Серебряный флот» для новичков и «Золотой флот» для опытных спортсменов, «Луч-Мини» и «Луч-Радиал» — более скоростные лодки для продвинутых гонщиков.
- Поддержка этого вида спорта не случайна и символична. Парусный спорт олицетворяет связь с морем и очень близок нам по духу, так как основная деятельность компании — работа на шельфе Охотского моря. Как и морякам, нашим сотрудникам необходимы выдержка, навык принимать решения в сложных условиях и умение чувствовать стихию. Поддерживая регату «Паруса надежды», мы не только помогаем детям развивать эти важные качества, но и вкладываем в будущее островного региона, воспитывая новое поколение, которое любит море и знает его характер, — прокомментировал заместитель генерального директора «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» по корпоративной защите и управлению персоналом Геннадий Гаврилин.
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