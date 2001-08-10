В Южно-Сахалинске завершился второй тур командного чемпионата по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился второй тур региональных соревнований по настольному теннису "Командный чемпионат Сахалинской области" среди мужчин. В турнире участвовали 18 команд из Долинска, Невельска, Корсакова, Охи и Южно-Сахалинска, которые боролись за право выйти в следующий этап и укрепить свои позиции в высшей лиге.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе минспорта, чемпионат проходит в четыре тура, и во втором туре соревновались шесть сильнейших команд высшей лиги. По итогам этого этапа четыре команды сохранили свои места в высшей лиге, а две перешли в первую. В свою очередь, две лучшие команды первой лиги получили право выступать в высшей лиге третьего тура. Главный судья соревнований Людмила Бондарь отметила, что борьба была напряженной, а участники показали высокий уровень мастерства.

Капитан команды "Меркурий" Александр И, обладатель первого взрослого разряда, поделился секретами успеха своей команды. "Мы четыре года подряд выигрывали командный чемпионат. Наш состав не меняется с самого начала турнира, и мы тренируемся ежедневно. Сегодня у нас боевой настрой, и мы готовы показать все, на что способны", - сказал Александр. Однако в этот раз "Меркурий" занял второе место, уступив команде "Заряд", которая стала победителем второго тура. Третье место заняла команда "Спарта".

Победители второго тура - команда "Заряд" в составе Алексея Шамина, Ивана Леонова, Алексея Геращенко и Андрея Юна - продемонстрировали отличную игру и заслуженно заняли первое место. Теперь они готовятся к следующему этапу, где их ждут новые вызовы и борьба за звание чемпионов Сахалинской области.