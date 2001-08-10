Тихоокеанское
информационное агентство
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12:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитян приглашают насладиться "Сахалинскими ночными полётами"

Островитян приглашают насладиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты» пройдут в Южно-Сахалинске 15 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Традиционно местом проведения мероприятия станет самый мощный трамплин Дальнего Востока – К-70. Сюда прибудут сильнейшие спортсмены страны – мужская и женская сборные России. Команды проведут на Сахалине тренировочные сборы, а после составят конкуренцию сахалинцам.

Спортсмены выступят в двух возрастных категориях.

Зрителей на соревнованиях ждёт интересная творческая программа, конкурсы с призами, а также зрелищные полёты сильнейших летающих лыжников страны при свете Луны и фонарей.

Парад открытия соревнований пройдёт в 19:00 на трамплине К-70 трамплинного комплекса «Высота» по адресу пер. Алтайский, 7.

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