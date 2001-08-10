На Сахалине состоялся второй этап "Золотой шайбы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» прошли матчи II-го этапа Всероссийских соревнований "Золотая Шайба", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Всего в турнире участвовали более 10 команд из Южно-Сахалинска, Холмска, Охи, Смирных и Тымовское. Было представлено четыре возрастных группы: юноши, средняя и старшая группы.
- Золотая шайба — это первый хоккейный турнир в новом году. Дети, как всегда, довольны и счастливы. Хорошие условия для соревнований, отличный лёд, прекрасное питание, все спортсмены в восторге, - рассказал главный судья Валерий Рада.
В финальный день ледовых баталий за лидерство боролись хоккеисты 2012 и 2013 годов рождения из команды областной столицы «Сахалин 2013» и команды «Морские львы 2013» из Холмска.
- Мы шли к этому финалу, уверенно обыграв три команды, но ребята из Южно-Сахалинска не хотели просто так отдавать первое место, пришлось выкладываться на все тысячу процентов, - поделился эмоциями защитник «Морских львов» Алексей Лесных.
Ребята продемонстрировали интересную и скоростную игру. Страсти кипели как на арене, так и на трибунах. По итогам встречи со счетом 6:3 хоккеисты из Холмска заработали право представлять Сахалинскую область во всероссийском туре «Золотой шайбы», который состоится в городе Ессентуки. Серебряными призерами стали «Сахалин 2013», бронза у команды «ЦЕНТР» из Смирных.
Среди юношей чемпионами оказалась команда «Сахалин 2009» из областного центра, серебро завоевали «Морские львы», третье место у «Луч» (Тымовское).
В старшей группе главный приз у южносахалинцев из «Кристалл 2019», второе место у «ЦЕНТР» (Смирных), бронза у охинского «Севера».
- У нас молодая команда, мы приезжаем на данные соревнования второй раз. В прошлом году мы не забили ни одной шайбы, а на этом турнире нам уже удалось вести в счёте. Ребята с удовольствием едут на эти игры, чтобы набраться опыта и поиграть в таких потрясающих условиях, – поделился тренер охинской команды «Север» Максим Кучеров.
По итогам турнира в своих возрастных группах лучшими вратарями стали Максим Зуев, Матвей Муртазин, Максим Скородумов. Лучшие защитники - Дмитрий Ильин, Владислав Дьячков, Матвей Кутько. Лучшие нападающие - Владислав Артамонов, Руслан Леденёв, Демьян Дрянов; Лучшие игроки - Егор Лукьянов, Герман Головань, Яромир Бизяев. Лучший бомбардир - Назар Гаврилов.
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