На Сахалине состоялся второй этап

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» прошли матчи II-го этапа Всероссийских соревнований "Золотая Шайба", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Всего в турнире участвовали более 10 команд из Южно-Сахалинска, Холмска, Охи, Смирных и Тымовское. Было представлено четыре возрастных группы: юноши, средняя и старшая группы.

- Золотая шайба — это первый хоккейный турнир в новом году. Дети, как всегда, довольны и счастливы. Хорошие условия для соревнований, отличный лёд, прекрасное питание, все спортсмены в восторге, - рассказал главный судья Валерий Рада.

В финальный день ледовых баталий за лидерство боролись хоккеисты 2012 и 2013 годов рождения из команды областной столицы «Сахалин 2013» и команды «Морские львы 2013» из Холмска.

- Мы шли к этому финалу, уверенно обыграв три команды, но ребята из Южно-Сахалинска не хотели просто так отдавать первое место, пришлось выкладываться на все тысячу процентов, - поделился эмоциями защитник «Морских львов» Алексей Лесных.

Ребята продемонстрировали интересную и скоростную игру. Страсти кипели как на арене, так и на трибунах. По итогам встречи со счетом 6:3 хоккеисты из Холмска заработали право представлять Сахалинскую область во всероссийском туре «Золотой шайбы», который состоится в городе Ессентуки. Серебряными призерами стали «Сахалин 2013», бронза у команды «ЦЕНТР» из Смирных.

Среди юношей чемпионами оказалась команда «Сахалин 2009» из областного центра, серебро завоевали «Морские львы», третье место у «Луч» (Тымовское).

В старшей группе главный приз у южносахалинцев из «Кристалл 2019», второе место у «ЦЕНТР» (Смирных), бронза у охинского «Севера».

- У нас молодая команда, мы приезжаем на данные соревнования второй раз. В прошлом году мы не забили ни одной шайбы, а на этом турнире нам уже удалось вести в счёте. Ребята с удовольствием едут на эти игры, чтобы набраться опыта и поиграть в таких потрясающих условиях, – поделился тренер охинской команды «Север» Максим Кучеров.

По итогам турнира в своих возрастных группах лучшими вратарями стали Максим Зуев, Матвей Муртазин, Максим Скородумов. Лучшие защитники - Дмитрий Ильин, Владислав Дьячков, Матвей Кутько. Лучшие нападающие - Владислав Артамонов, Руслан Леденёв, Демьян Дрянов; Лучшие игроки - Егор Лукьянов, Герман Головань, Яромир Бизяев. Лучший бомбардир - Назар Гаврилов.