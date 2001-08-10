Сахалинские легкоатлеты завоевали 17 медалей чемпионата и первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены стали обладателями 17 наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 250 участников, представляющих семь регионов Дальнего Востока.
По результатам чемпионата победителями стали Алиса Платонова (бег на 400 метров, 58,88 секунды) и Дмитрий Зимин (толкание ядра, 12,5 м).
Серебряные медали заработали Владислав Трегубов (бег на 60 м, 7,01 сек) и Валерия Иванова (толкание ядра, 8,76 м).
Вероника Косвинцева взяла две бронзы в беге на 400 м (1:01,75) и на 800 м (2:26,07). Максим Насонов стал третьим в беге на 200 м (24,09) и вторым в беге на 400 м (54,07). Анастасия Андреева показала третий результат в тройном прыжке (10,9 м).
По итогам первенства два золота завоевал Михаил Кожаров – в беге на 60 м (6,88) и 200 м (22,89). Еще одна победа у команды юниоров в эстафете 4х200 метров (1:36,60).
Вторые места заняли Алексей Жиров (бег на 60 м, 7,17) и Никита Кудян (бег на 60 м с барьерами, 9,85).
Илья Платика стал третьим в беге на 40 м с результатом 53,17 сек.
В общекомандном зачёте чемпионата и первенства сахалинская команда заняла третье место.
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