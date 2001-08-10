Сахалинцы научили китайцев русским-народным танцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В заключительный день IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр для спортсменов из России и Китая организовали особенный мастер-класс. Он был посвящен изучению русских-народных танцев и обычаев. Погрузиться в историю культуры участникам помогли туристическая компания «Дрим», хореографический ансамбль «Сирин», а также ведущий Виктор Абабков, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены с большим энтузиазмом знакомились с игрой на ложках, присядкой, танцами с белыми платочками, а также русскими забавами – хороводом и «Ручейком».

- Я немного была знакома с русской культурой, но сегодня открыла для себя много нового. Самое интересное, что благодаря таким мероприятиям, китайские и российские спортсмены могут еще лучше узнать друг друга. Это способствует укреплению нашей дружбы – и это здорово! – отметила китайская кёрлингистка Бай Ен Чжоу.