В Ногликах официально открыли соревнования по северному многоборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные спортивные соревнования по северному многоборью стартовали в Ногликах. На протяжение нескольких дней бороться за звание сильнейших будут спортсмены из Охинского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Поронайского, Смирныховского и Ногликского районов, а также Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На торжественном открытии участников и гостей приветствовал глава района Сергей Камелин, президент сахалинской федерации северного многоборья Владимир Коваленко и ведущий методист областного краеведческого музея, заместитель главного судьи соревнований Федор Мыгун.

- О северном многоборье на Сахалине всерьёз заговорили не так давно. В 2022 году в Ногликах, при поддержке местной администрации, впервые был дан старт региональным официальным спортивным соревнованиям по этому технически сложному виду спорта, - рассказал Федор Мыгун.

Первый соревновательный день стартовал в спорткомплексе «Арена» с зачетных тройных прыжков с одновременным отталкиванием двумя ногами, а завершился на стадионе «Лесной» стрельбой из лука.

Соревнования продлятся еще два дня. 9 ноября участников ждут метание топора на дальность и перетягивание каната, а 10 ноября – прыжки через нарты и национальная борьба.