В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV турнир по баскетболу памяти Юрия Карнаухова прошел в Холмске. Участие в соревнованиях принимали команды юношей 2010 года рождения и младше из Корсакова, Невельска и Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Для местных баскетболистов разных поколений этот турнир особенный. Он проводится в память о Человеке с большой буквы, который значительную часть своей жизни посвятил развитию физической культуры и спорта. Юрий Иннокентьевич был мастером спорта СССР по тяжёлой атлетике. Кроме того, он очень любил футбол и баскетбол. Многие холмские баскетболисты начали свой спортивный путь в школьной секции у Юрия Иннокентьевича, – отметил организатор турнира Кирилл Варварин.

В результате сыгранных матчей по круговой системе первое место завоевала команда спортшколы «Флагман» из Корсакова, на втором месте спортивная школа Невельска, тройку призеров замкнули холмские баскетболисты.

Победителем конкурса трёхочковых бросков стал холмчанин Алексей Кисляков из Холмска, а самым ценным игроком был признан Егор Литовченко из Корсакова.