Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
Сейчас 13:37
97,23|105,22|66,91
В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка
09:44, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова

В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV турнир по баскетболу памяти Юрия Карнаухова прошел в Холмске. Участие в соревнованиях принимали команды юношей 2010 года рождения и младше из Корсакова, Невельска и Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Для местных баскетболистов разных поколений этот турнир особенный. Он проводится в память о Человеке с большой буквы, который значительную часть своей жизни посвятил развитию физической культуры и спорта. Юрий Иннокентьевич был мастером спорта СССР по тяжёлой атлетике. Кроме того, он очень любил футбол и баскетбол. Многие холмские баскетболисты начали свой спортивный путь в школьной секции у Юрия Иннокентьевича, – отметил организатор турнира Кирилл Варварин.

В результате сыгранных матчей по круговой системе первое место завоевала команда спортшколы «Флагман» из Корсакова, на втором месте спортивная школа Невельска, тройку призеров замкнули холмские баскетболисты.

Победителем конкурса трёхочковых бросков стал холмчанин Алексей Кисляков из Холмска, а самым ценным игроком был признан Егор Литовченко из Корсакова.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?