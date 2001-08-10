Чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев планирует создать спортивно-патриотическую базу для детей на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион мира и Европы, а также председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России Владимир Минеев встретился с губернатором Сахалинской области, чтобы обсудить создание спортивной базы на территории дальневосточного гектара, который спортсмен накануне приобрел, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
О своих планах развивать спортивно-патриотическое направление на островах Владимир Минеев рассказал губернатору Валерию Лимаренко. Спортсмен стал обладателем дальневосточного гектара, на котором в будущем планирует проводить соревнования различного уровня. Кроме того, молодой человек – участник спецоперации. В планах отправиться на СВО повторно.
- Я теперь тоже сахалинец, потому что воспользовался возможностью и взял себе дальневосточный гектар в районе Анивы. И на этой территории я хочу построить объект, фактически – это будет спортивная база для детей. Туда можно будет приглашать подрастающее поколение. И, конечно же, очень хотелось бы провести масштабный турнир по кикбоксингу для популяризации спорта, - рассказал Владимир Минеев.
Спортсмен добавил, что на спортивной базе будет проходить и патриотическое воспитание. Валерий Лимаренко поддержал инициативу и отметил, что именно такие идеи нужно сейчас реализовывать.
- Патриотическое воспитание — это основа формирования гражданской позиции и любви к родине у подрастающего поколения. Мы должны прививать детям уважение к нашей истории, культуре и традициям, а также осознание значимости национальных символов и героев. Важно не только говорить о патриотизме, но и показывать его на практике. Спорт играет здесь ключевую роль: занятия физической культурой формируют командный дух, дисциплину и стремление к победе, что является неотъемлемой частью патриотического воспитания. Через спорт дети учатся работать в команде, поддерживать друг друга и гордиться достижениями своей страны, — добавил Валерий Лимаренко.
Отметим, по поручению главы региона в Сахалинской области активно продолжается развитие спорта и поддержка здорового образа жизни среди жителей региона. В 2024 году планируется завершить строительство целого ряда спортивных объектов. В этом году в областном центре уже сдали центр водных видов спорта с двумя бассейнами и трибунами на 1000 зрителей, завершают модернизацию бывшей средней общеобразовательной школы во многофункциональный учебно-спортивный центр на 150 мест. В Макарове завершат строительство ледовой арены. Кроме того, в этом году на Сахалине открыли региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Здесь юные островитяне и взрослые проходят обучение по военно-прикладному делу.
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