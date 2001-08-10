Тихоокеанское
информационное агентство
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12:28, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают к участию в соревнованиях по пейнтболу

Сахалинцев приглашают к участию в соревнованиях по пейнтболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по пейнтболу пройдет на территории аэродрома в селе Старорусское 15 сентября. Начало в 10:00. Участниками соревнований могут стать островитяне до 16 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Заявка принимается от сформированной команды из трех человек. Состязания пройдут в дисциплине «прикладная игра».

Заявки спортсменам необходимо прислать на почту организатора до 13 сентября.

Мероприятие пройдёт при поддержке Центра спортивной подготовки Сахалинской области и пейнтбольного клуба Oldskullz.

Участие в соревнованиях бесплатное.

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