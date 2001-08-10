В воскресенье в Южно-Сахалинске пройдет Всероссийский олимпийский день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XXXV Всероссийский олимпийский день стартует в Южно-Сахалинске 23 июня. Основным местом проведения станет стадион «Космос», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Начиная с 10:00 для гостей мероприятия будут работать десятки площадок с показательными выступлениями, интерактивами, автограф-сессиями от олимпийских чемпионов и мастер-классами по более чем 30 видам спорта. Это площадки по тяжёлой атлетике, конному спорту, спортивной, эстетической и художественной гимнастикам, баскетболу, каратэ, боксу, тхэквондо, русской борьбе, кикбоксингу, гандболу, фехтованию, санному спорту, синхронному плаванию, настольным играм, горнолыжному спорту, хоккею, гольфу, самбо, керлингу, настольному теннису, дзюдо, пилону, воркауту, биатлону, лучному спорту, волейболу и бейсболу.

Также в рамках праздника на стадионе «Космос» пройдёт региональный этап III Открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024». Начало в 10:00.

В 11:30 у кафе «Мама кофе» в городском парке стартует легкоатлетический забег, приуроченный к XXXV Всероссийскому олимпийскому дню.

Фестиваль йоги, посвященный Международному дню Йоги, пройдёт на большой (выше озера Верхнего) и малой (выше теннисного корта) полянах городского парка. Начало в 10:00, официальная церемония открытия в 14:00.

Напомним, Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране. Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.

Торжественная церемония открытия XXXV Всероссийского олимпийского дня пройдёт на стадионе «Космос» в 11:00. Вход свободный.

Событие проходит в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта "Демография".