Тихоокеанское
информационное агентство
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14:42, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы стали чемпионами России по практической стрельбе из карабина

Сахалинцы стали чемпионами России по практической стрельбе из карабина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены возглавили командный зачет чемпионата России по практической стрельбе из карабина. Соревнования проходили в Республике Северная Осетия-Алания и собрали более 150 участников со всей страны в возрасте от 16 до 70 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменам было необходимо пройти одиннадцать упражнений, выполняя от 10 до 40 выстрелов на дистанции от 1 до 320 метров.

Стрелки выступали в четырех классах: стандартный, открытый, стандартный с ручным перезаряжанием и открытый с ручным перезаряжанием.

По итогу чемпионата в индивидуальном зачете среди мужчин в стандартном классе, с ручным перезаряжанием, Денис Дамдинов завоевал золото. Сергей Хе стал серебряным призером соревнований.

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