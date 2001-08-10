Сахалинцы стали чемпионами России по практической стрельбе из карабина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены возглавили командный зачет чемпионата России по практической стрельбе из карабина. Соревнования проходили в Республике Северная Осетия-Алания и собрали более 150 участников со всей страны в возрасте от 16 до 70 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменам было необходимо пройти одиннадцать упражнений, выполняя от 10 до 40 выстрелов на дистанции от 1 до 320 метров.

Стрелки выступали в четырех классах: стандартный, открытый, стандартный с ручным перезаряжанием и открытый с ручным перезаряжанием.

По итогу чемпионата в индивидуальном зачете среди мужчин в стандартном классе, с ручным перезаряжанием, Денис Дамдинов завоевал золото. Сергей Хе стал серебряным призером соревнований.