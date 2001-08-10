Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап III Открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО-2024" пройдёт в Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 23 июня. К участию допускаются все желающие в возрасте от 14 лет и старше. Каждый спортсмен должен иметь подтвержденный врачом медицинский допуск, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам состязаний будут отобраны шесть сильнейших спортсменов (три мужчины и три женщины) в возрасте от 18 лет и старше, а также шесть спортсменов школьного возраста (три юноши и три девушки) от 14 до 17 лет. Они сразятся в полуфинале и финале Игр, которые пройдут в рамках Восточного Экономического Форума с 2 по 8 сентября во Владивостоке.

Заявку на участие в региональных соревнованиях необходимо направить до 22 июня на сайте Игр ГТО по ссылке. Также возможна регистрация в день мероприятия, с предоставлением соответствующих документов.

Напомним, в 2022 и 2023 годах команда Сахалинской области становилась победителем в финале "Игр ГТО".