Сахалинские чир спортсмены завоевали 20 медалей на соревнованиях в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда Сахалинской области по чир спорту завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на масштабных соревнованиях в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания по чир спорту проходили в рамках чемпионата и первенства России, а также всероссийских и международных соревнований. Участие в них приняли 7263 спортсмена из 56 регионов страны. Они представляли 288 клубов.

По итогам выступления сахалинцы на самом значимом комплексном чир-событии года смогли завоевать несколько наград.

В чемпионате и первенстве России в категории «чир хип-хоп двойка мужчины/женщины» первое место заняли Эльвира Баранова и Дмитрий Тюрин. В категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки» второе место у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, третьими стали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина. Серебряные награды в категории «чир хип-хоп юниоры/юниорки» заняли Милана Терентьева и Даниэла Боярова, бронза у Марины Ивановой и Елизаветы Пермяковой.

Сахалинские чир спортсмены завоевали серебро в категории «чир джаз группа юноши/девушки», а также бронзовые медали в категориях «чир хип-хоп группа юноши/девушки» и «чир-хоп-хоп группа юниоры/юниорки».

Третье место на всероссийских соревнованиях завоевали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник в категории «чир джаз двойка юноши/девушки».

Международные соревнования принесли в копилку Сахалинской области 11 медалей.

Первые места островные спортсмены заняли в категориях «чир джаз группа юноши/девушки», «чир джаз группа юниоры/юниорки», чир хип-хоп группа юноши/девушки» и «чир хип-хоп группа юниоры/юниорки».

Ева Заболотная и Алиса Кошкина завоевали золото в категории «чир джаз двойка юниоры/юниорки». В «чир джаз двойка юноши/девушки» третье место заняли Маргарита Будылина и Ульяна Колесник.

В «чир хип-хоп двойка юноши/девушки» серебряные награды выиграли Анастасия Баранова и Милена Зырянова.

Валерия Шаройкина и Ульяна Колесник стали сильнейшими в категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки».

В категории «чир хип-хоп двойка юниоры/юниорки первое место заняли Милана Терентьева и Даниэла Боярова, второе место у Марины Ивановой и Елизаветы Пермяковой, третьими стали Анастасия Нигай и Екатерина Холод.