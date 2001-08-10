Сахалинцы определят сильнейших в джип-триале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по джип-триалу RFC Sakhalin 2024 пройдут 25 мая на аэродроме Пушистый Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участники продемонстрируют возможности своей техники в четырёх категориях:

Light – внедорожные автомобили с минимальным доработками;

Medium – машины с серьёзными доработками;

Hard - полностью заново построенные или переработанные внедорожники;

ATV - квадроциклы и багги.

Поболеть за островных пилотов могут все желающие. Вход свободный. Открытие состязаний состоится в 9:00. Старт заездов в 10:00. Торжественное награждение в 20:00.

Соревнования станут отбором на дальневосточный этап «Тропа тигра», который также пройдёт на Сахалине. Его победители получат путёвки на Grand Final в Малайзию.

Напомним, в прошлом году именно сахалинский экипаж стал победителем всемирной серии RFC.