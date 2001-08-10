Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2024
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17:20, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнастки борются за медали областного чемпионата

Сахалинские гимнастки борются за медали областного чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытое физкультурное мероприятие по художественной гимнастике «Виктория», посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, и Кубок Сахалинской области по художественной гимнастике проходят в Учебно-тренировочном центре "Восток". Соревнования собрали более 250 гимнасток в возрасте от 5 до 15 лет из Южно-Сахалинска, Корсакова и Анивы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменок приветствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин. Он пожелал гимнасткам ярких выступлений и достойных побед, судьям компетентного судейства, а зрителям незабываемых впечатлений от спортивного события.

Гимнасткам выступают в индивидуальной программе и групповых упражнениях с различными предметами и без.

- Мы хотим привить нашим детям память о предках, что бы они чтили, не забывали о тех подвигах, которые они совершили во имя Великой Победы и нашего светлого будущего. Это важные для нас соревнования, по их итогам мы сформируем сборную команду Сахалинской области, - рассказала главный судья состязаний, вице-президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ксения Тихомирова.

Соревнования продлятся до 8 мая.

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