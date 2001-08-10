Объявлен набор групп для участия в музыкально-авиационном фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 мая по 1 июня музыкантов и рок-группы приглашают подать заявки на участие в фестивале "Крылья Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

"Крылья Сахалина" уже не первый год радует яркими выступлениями, захватывающими авиашоу и неповторимой атмосферой. Чтобы стать частью этого грандиозного события, необходдимо заполнить анкету по ссылке.

После отбора можно будет выступить на одной сцене с известными музыкантами и окунуться в невероятную атмосферу фестиваля.