Сахалинские тяжелоатлеты завоевали две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмские спортсмены Полина Павлович и Константин Травин стали обладателями медалей всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в подмосковном Чехове и собрали 590 спортсменов из 41 региона России.

Константин Травин в категории «юноши 13-15 лет, до 41 кг» занял второе место, подняв штангу весом 48 кг в рывке и 63 кг в толчке. Общий результат – 111 кг.

Полина Павлович выступала в категории «девушки 13-15 лет до 59 кг». Тяжелоатлетка установила восемь рекордов турнира и стала абсолютной чемпионкой соревнований, показав общий результат 172 кг (97 кг в толчке и 75 кг в рывке).

Впереди сахалинку ожидает первенство России по тяжёлой атлетике, которое пройдёт с 20 по 30 марта в Оренбурге.