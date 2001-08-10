На сахалинский лыжный марафон зарегистрировалось 400 спортсменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялся оргкомитет сахалинского лыжного марафона. Его участниками стали представители региональных министерства спорта, центра спортивной подготовки, МЧС, УВД, МВД и медицины. В этом году на проведение стартов накладывается ещё большая ответственность – марафон станет юбилейным, 25-м по счету, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сахалинский лыжной марафон памяти И.П. Фархутдинова пройдет 8 и 9 марта 2024 года. Впервые за 25 лет организаторы включат в соревнования не только свободный стиль, но и классический. Потрясающие виды и отлично подготовленные трассы будут преодолевать спортсмены из разных регионов страны. По всей дистанции будут дежурить сотрудники скорой помощи и организаторы.
- Мы понимаем, что перед нами стоит сложная задача – два дня соревнований для организаторов дорого стоят в материальном плане и трудовых ресурсах. Но нам, как дирекции марафона, хочется сделать большой праздник в юбилейную дату. Поэтому сегодня с ответственными проговорили наши и их возможности, и потребности. Один из важных моментов – это перекрытие дороги в зоне старта. Он, как и в прошлом году, состоится в поселке Лесное Корсаковского городского округа. Так как людей много, то хочется избежать скопления транспортных средств и людей. Для этого организуем автобусы. Их отправка будет организована с площади Победы. Также мы готовим и праздничную программу для жителей города, и участников. Финиш состоится в городском парке. Там будет организована цветочная церемония награждения, награждение победителей первого дня соревнований и выступления творческих коллективов, - рассказал директор марафона, руководитель спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
На сегодняшний день регистрацию прошли 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Также ожидаются участники из Беларуси и Казахстана, направлены приглашения спортсменам из Китая.
- Выдачу стартовых номеров мы начнем 5 марта. По документам, которые необходимо собрать спортсменам, ничего не изменилось. Требуется медицинская справка от врача, копия паспорта и страховка. Без них допуск спортсмен не получит, -отметила член оргкомитета сахалинского лыжного марафона Александра Титова.
Сахалинский лыжный марафон входит в 29 уникальных соревнований Russialoppet. Отличительной особенностью мероприятия является дистанция из точки в точку через горный хребет. 50-километровая петля проходит по берегу моря и через десять километров поворачивает к горам, чтобы объединиться с полумарафоном.
Организаторы сахалинского лыжного марафона: правительство Сахалинской области, региональные министерство спорта, центр спортивной подготовки, СШОР зимних видов спорта, Russialoppet.
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