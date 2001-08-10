Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2023
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Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе
14:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе

Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские стрелки приняли участие во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия памяти героя советского союза снайпера Т.Н. Барамзиной, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходят в Глазове (Удмуртская Республика) и собрали 384 спортсмена из 28 регионов России.

В командных соревнованиях сахалинцы Анна Бойко, Константин Обоскалов, Владислав Немыкин и Екатерина Казаринова заняли второе место, уступив победу крымским стрелкам.

В индивидуальном упражнении «ВП-60» (стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов) Анна Бойко завоевала золотую и бронзовую медали, а Константин Обоскалов – две серебряные.

Анна и Константин – воспитанники тренера спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска Геннадия Лаптева, спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Впереди островных стрелков ожидают соревнования среди смешанных пар.

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