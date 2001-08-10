Паралимпийская сборная России тренируется на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Паралимпийская сборная команда России по горным лыжам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходит тренировочные сборы на базе Учебно-тренировочного центра "Восток", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края и Сахалинской области готовятся к предстоязему соревновательному сезону. Среди них Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Александра Девятовская, Таисья Форьяш, Александр Юшков и Анастасия Хорошева.
Тренировки включают в себя функциональную подготовку, силовую выносливость, развитие скоростно-силовых качеств и специальные имитационные прыжковые упражнения с элементами акробатики.
- Мы очень довольны условиями, которые созданы на базе УТЦ «Восток». Здесь есть всё необходимое для хорошей подготовки. Питание, проживание, стадион, спортивные площадки и даже ледовая арена, всё это на высшем уровне. Считаю, необходимо развивать паралимпийское движение на Сахалине, открывать отделение в школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, создавать адаптивное отделение спорта в Центре спортивной подготовки Сахалинской области, - подчеркнул старший тренер паралимпийской сборной России Александр Назаров.
Отметим, занятия общей физической подготовкой не ограничиваются только "Востоком", также паралимпийцы выполняют упражнения ОФП на СТК "Горный воздух".
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