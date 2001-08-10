Сахалинские хоккеисты победно провели первую серию гостевых матчей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные хоккеисты "Кристалла" провели серию игр с хабаровским "Амуром 2008" в рамках первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей 16/17 лет. Эти встречи стали первыми гостевыми в новом игровом сезоне для наших хоккеистов, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
По результатам матчей воспитанники Константина Пятакова и Олега Лысака из «Кристалла» одержали чистую победу. В первой встрече голами отличились нападающие сахалинской команды Матвей Василюк, Артем Лейченко, Илья Шоколов, Георгий Осипов (3 гола) и Никита Абрамов отметился дублем. В итоге – 8:3 с преимуществом «Кристалла».
На следующий день «Амур 2008» собрался с силами и попытался реабилитироваться, поэтому напряжение в счете держалось на протяжении всего матча. Основное время игры завершилось с равными цифрами на табло, но в овертайме победный гол Ивана Долгушева из «Кристалла» определил конечный исход этой встречи. В результате – 5:4 в пользу сахалинских хоккеистов. Дублями в этом матче отличились сахалинцы Иван Карамышев и Степан Савин.
Впереди команду «Кристалл» ждет очередная серия в Хабаровске. Наши хоккеисты встретятся с «Амуром 2007».
Начало матчей 19 сентября в 13:30, 20 сентября – в 14:15. Время указано сахалинское. Следить за ходом встреч можно в прямой трансляции в YouTube на канале «Habacama».
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