Сахалинец стал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортсмен Александр Анисимов назван "Лучшим левым крайним игроком" турнира "Весенний кубок Федерации гандбола России". Соревнования проходили в Кемерове и собрали 12 команд в возрасте от 10 до 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Несмотря на то, что сахалинская команда заняла на турнире шестое место, в региональной федерации гандбола считают выступления на турнире высоким результатом.

Сахалинская федерация гандбола начала работать только в конце 2022 года. За это время в Южно-Сахалинске прошли этапы, а потом и первый турнир среди школьных команд, из которых сформировали сборную для выступления на всероссийских соревнованиях.