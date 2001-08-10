Сахалинец стал "Лучшим игроком" на всероссийском турнире по гандболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной спортсмен Александр Анисимов назван "Лучшим левым крайним игроком" турнира "Весенний кубок Федерации гандбола России". Соревнования проходили в Кемерове и собрали 12 команд в возрасте от 10 до 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Несмотря на то, что сахалинская команда заняла на турнире шестое место, в региональной федерации гандбола считают выступления на турнире высоким результатом.
Сахалинская федерация гандбола начала работать только в конце 2022 года. За это время в Южно-Сахалинске прошли этапы, а потом и первый турнир среди школьных команд, из которых сформировали сборную для выступления на всероссийских соревнованиях.
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