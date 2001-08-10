Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Статья в журнале из Перечня ВАК может выйти бесплатно или за плату, и решает это политика самого издания, а не сам статус журнала в перечне. Тем, кто хочет понять, где опубликовать статью в ВАК без лишних трат, полезно сначала разобраться, за что редакции вообще просят деньги. Тогда проще отличить честное платное размещение от откровенных поборов и быстрее отсеять неподходящие варианты.

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых публикуют результаты диссертаций, утверждает Минобрнауки России. Попасть в него журнал может, пройдя экспертизу, но сам перечень тарифов не устанавливает: цену определяет каждый издатель. Поэтому один журнал может не брать ни копейки, а другой назначить сумму ориентировочно от 1500 руб. до 8000 руб. за публикацию. Отличать их приходится по условиям на сайте, а не по названию издания.

Прежде чем искать конкретные издания, полезно понять, из чего складывается цена. От этого зависит, на какие строки счёта можно повлиять и что стоит уточнить до подачи рукописи.

Как устроена оплата публикации в журналах ВАК

Научный журнал существует на деньги: кто-то пишет и правит тексты, кто-то верстает номер, кто-то поддерживает сайт и архив, а кто-то регистрирует издание и статьи в базах цитирования. Если журнал финансирует учредитель, например университет или научный институт, авторский взнос может не понадобиться. Когда же издание живёт на собственные средства, часть расходов переходит к автору. Поэтому платность сама по себе ещё не говорит о мошенничестве: плата обычно покрывает реальную работу редакции.

Бесплатные и платные журналы: чем они отличаются

Бесплатные журналы чаще выпускают за счёт бюджета вуза, научного учреждения или отраслевой организации. Расходы на корректуру, верстку и хранение архива закладываются в бюджет учредителя, а автор видит только требования к оформлению и сроки. Платные издания нередко работают независимо и держатся на поступлениях от авторов. Разница при этом не в качестве экспертизы: в обоих случаях рукопись должна пройти рецензирование, а сам журнал попадает в Перечень по тем же критериям.

Сроки у изданий отличаются заметно. Одни принимают статьи по заявкам и публикуют их в ближайших выпусках, другие ведут очередь на несколько номеров вперёд. Поэтому сравнивайте даты подачи и даты выхода номера, а не объём выпуска или количество страниц в нём.

Из чего складывается стоимость публикации

Счёт обычно состоит из нескольких строк, и смысл у каждой свой. Первая и самая заметная строка связана с редактированием: редактор проверяет язык, оформление ссылок и соответствие правилам журнала. Затем идёт верстка, то есть перевод рукописи в макет номера с колонтитулами, таблицами и формулами. Отдельно может стоять присвоение DOI, цифрового идентификатора статьи, который регистрируется через агентство и проверяется по адресу doi.org. Рецензирование в одних изданиях входит в общую цену, в других его не выделяют отдельно, поэтому уточняйте этот пункт в договоре.

Ориентиры по строкам обычно такие:

Общая сумма за статью в платном журнале, ориентировочно от 1500 руб. до 8000 руб.

Цветные рисунки сверх стандартного комплекта, ориентировочно от 300 руб. за изображение.

Регистрация DOI, как правило, включена в стоимость, но это стоит проверить в прайсе.

Срочное рассмотрение и ускоренный выход номера, которые оплачиваются отдельно и в прайсе обычно указаны особо.

Некоторые издания считают плату за страницу, и тогда ориентир составляет примерно от 200 руб. до 500 руб. за страницу. Чтобы понять, какая схема действует в конкретном журнале, откройте раздел «Для авторов» или «Стоимость публикации» на сайте. Там должны быть тарифы, реквизиты и порядок оплаты.

Раздел для авторов на сайте журнала обычно содержит тарифы и порядок оплаты

Самая частая неожиданность связана с доплатами. Правки после рецензирования, дополнительные рисунки и повторная верстка могут стоить отдельно от основного взноса. Поэтому перед оплатой попросите редакцию подтвердить полный перечень услуг письмом или в договоре, где указана итоговая сумма.

Сама по себе оплата не признак недобросовестного журнала. Настораживать должно другое: отсутствие прайса, скрытые суммы и требование заплатить до решения редакции о приёме статьи.

Как проверить, что журнал входит в Перечень ВАК

Проверка начинается с официального перечня рецензируемых научных изданий, по которым присуждаются учёные степени. Его ведёт Минобрнауки России, а публикуется он на сайте ВАК при Минобрнауки. Открывать сторонние сайты, которые копируют список, не стоит: в них часто остаются устаревшие записи, и журнал там может выглядеть действующим, хотя из перечня его уже исключили.

Пошагово это выглядит так. Сначала откройте актуальную редакцию перечня и найдите её дату: её обычно указывают в заголовке документа или в тексте приказа. Затем введите название журнала в поиск браузера и сверьте написание с тем, что стоит в перечне. Учитывайте, что у издания может быть похожее название, а иногда и совпадающее, но с другим ISSN. Поэтому смотрите не только на название, но и на ISSN, который указан и в перечне, и на обложке или в выходных данных самого журнала.

Второй шаг касается научной специальности. Перечень разбит на разделы по группам специальностей, и журнал включён именно в те направления, которые в нём перечислены. Например, издание по экономике может входить в перечень по одной группе специальностей, но не по другой. Если вы пишете работу по специальности, которой нет в графе рядом с названием журнала, публикация в нём не засчитается для диссертационного совета, даже при формальном включении в перечень. Поэтому сверяйте шифр специальности вашей работы с перечнем построчно.

Полезно сразу проверить и срок действия включения. Журналы выбывают из перечня и добавляются в него при очередных пересмотрах, поэтому статус на сегодня не гарантирует того же статуса в день выхода вашей статьи. Если публикация планируется через несколько месяцев, перепроверьте журнал в конце подготовки рукописи.

Что проверить Где смотреть Признак, что всё в порядке Наличие журнала в перечне Актуальная редакция перечня на сайте ВАК Название и ISSN совпадают с обложкой журнала Шифр научной специальности Графа с группами специальностей рядом с названием Ваша специальность указана в той же строке Дата редакции перечня Заголовок документа или приказ о последней редакции Документ действует на момент подачи статьи Соответствие ISSN Выходные данные и сайт журнала Один ISSN в перечне и на издании

Отдельно стоит разобраться с тем, почему присутствие журнала в РИНЦ или в зарубежных базах не означает включения в перечень. РИНЦ, то есть Российский индекс научного цитирования, учитывает огромное число изданий, и попадание в него говорит только о регистрации в базе. Зарубежные базы, например Scopus или Web of Science, оценивают журналы по своим критериям. Перечень ВАК составляется отдельно, по своим требованиям, и журнал может быть в одной базе и отсутствовать в другой. Поэтому фраза на сайте «индексируется в РИНЦ» ничего не решает для защиты диссертации.

Поиск по названию журнала в актуальной редакции перечня занимает меньше минуты

Если вы сомневаетесь, входит ли журнал в перечень, спросите у редакции номер приказа или ссылку на действующую редакцию. Добросовестное издание такой ответ даст без труда, а вот уклончивые формулировки вроде «мы в списке, не переживайте» повод насторожиться.

Где искать бесплатные публикации в журналах ВАК

Бесплатные публикации чаще всего встречаются в изданиях, которые живут на бюджете вуза, научного института или профильного ведомства. Такие журналы не нуждаются в авторских взносах, поэтому их редакции обычно не выставляют счёт за размещение. Искать их стоит в нескольких местах, и начинать удобнее с тех организаций, где вы учились или работаете: там обычно есть свой журнал или сборник, который входит в перечень.

Первый источник — сайты университетов и научных институтов. На главной странице или в разделе «Наука» часто размещают список собственных изданий, а у каждого журнала есть отдельная страница с выходными данными, учредителем и контактами редакции. Если учредитель указан как вуз или академическое учреждение, это хороший признак, что расходы на выпуск закрывает бюджет. Дальше остаётся сверить название и ISSN с актуальной редакцией перечня, как было описано выше, и только потом переходить к условиям подачи.

Второй источник — каталоги изданий по отраслям. Крупные научные порталы и электронные библиотеки группируют журналы по областям знаний, а в карточке издания обычно показывают тематику, периодичность выхода и ссылку на сайт. Удобно открыть каталог по своей специальности, отобрать 10 или 15 журналов, входящих в перечень, и отсеять те, где в описании нет сведений о рецензировании. Такой отбор занимает около часа, зато сужает поиск до нескольких реальных вариантов.

В отраслевых каталогах журналы удобно сортировать по научной специальности

Третий источник — раздел «Для авторов» на сайте самого журнала. Именно там должны лежать правила подачи, требования к оформлению и сроки рассмотрения. Обратите внимание, указаны ли объём рукописи в страницах или знаках, требования к аннотации и списку литературы, а также порядок регистрации в личном кабинете. Если на странице есть формуляр для подачи статьи и шаблон оформления, издание, скорее всего, работает по понятной процедуре.

Признаки бесплатного журнала, по которым его можно узнать

Бесплатное издание обычно прозрачно описывает сроки. В разделе для авторов можно увидеть, сколько времени занимает первичная проверка, например, в типичном случае от 3 до 7 рабочих дней, и сколько идёт рецензирование, обычно от 1 до 3 месяцев. Конкретные цифры у каждого журнала свои, поэтому важно, чтобы они были написаны на сайте, а не выяснялись в переписке. Если срок не указан вовсе, попросите редакцию назвать его письменно.

Во-вторых, правила подачи должны быть одинаковыми для всех авторов. Бесплатный журнал не делит поступающие статьи на «срочные» и «обычные» за дополнительную плату, и на сайте нет отдельной строки про ускорение. Если тариф появляется только после того, как вы отправили рукопись, это уже повод насторожиться.

В-третьих, в выходных данных обычно указаны учредитель, издатель, адрес редакции и выходные данные номера, включая объём тиража или электронный формат выхода. Отсутствие этих сведений или расплывчатые формулировки вроде «мы работаем на благо науки» говорят о слабой прозрачности.

Как не спутать бесплатный приём с рекламной акцией

Иногда журнал объявляет, что публикация «бесплатна в течение месяца» или «для первых 20 авторов». Такие объявления не равны постоянной политике издания. Сравните их с разделом для авторов: если там прямо написано, что публикация платная, а в рекламе стоит «без оплаты», доверять следует официальному тексту. Акции, которые не отражены в правилах подачи, часто заканчиваются требованием доплаты уже на этапе верстки.

Простое правило: попросите редакцию прислать условия в письме и сохраните ответ. Если письмо содержит фразы о бесплатности без единого упоминания сроков и обязанностей автора, лучше уточнить детали или выбрать другой журнал. Честное бесплатное издание не боится письменного подтверждения, а вот расплывчатый ответ по телефону или в мессенджере стоит считать неполным.

Платные публикации: что оплачивается и как читать прайс

Счёт от журнала редко сводится к одной строке. Базовая плата за размещение покрывает работу редакции с текстом, а всё остальное считается отдельными услугами, которые автор выбирает сам или которые становятся нужны по ходу подготовки номера. Поэтому два журнала с одинаковой базовой ценой могут в итоге обойтись автору по-разному. Чтобы не получить неожиданный итог, полезно заранее понимать, какие позиции чаще всего вынесены в прайс.

Наиболее распространённые дополнительные услуги выглядят так:

Допечатка авторского экземпляра журнала, ориентировочно от 500 руб. за один печатный экземпляр, если издание выходит в бумаге.

Ускоренное рассмотрение рукописи, ориентировочно от 2000 руб. до 5000 руб., при котором редакция обещает первое решение в сокращённый срок.

Перевод аннотации и ключевых слов на английский язык, ориентировочно от 150 руб. до 400 руб. за короткий блок текста.

Внеочередной выход номера, который часто оформляют отдельным тарифом поверх базовой суммы.

Перевод аннотации стоит отдельного внимания. Многие журналы требуют английский вариант, но не все переводят его сами. Если редакция предлагает собственного переводчика, сравните стоимость с услугами независимого специалиста: иногда выгоднее подготовить текст заранее и передать его готовым, а в прайсе попросить пометку, что перевод не оплачивается отдельно.

Сумма за публикацию почти всегда зависит от объёма. Издания считают его по-разному: одни по страницам, другие по авторским листам, где лист принимается за 40000 знаков с пробелами. Для обычной статьи в журнале из перечня объём часто составляет 10–20 страниц, а одна страница по стандартной вёрстке вмещает примерно 2000–2500 знаков с пробелами. Если журнал берёт 200 руб. за страницу, статья на 16 страниц обойдётся в 16 × 200 = 3200 руб. плюс все дополнительные услуги, которые вы подключили. Поэтому лишние таблицы, длинный список литературы и крупные формулы сказываются на итоговой сумме напрямую.

Тарифы на сайте журнала обычно разбиты по строкам: базовая публикация и отдельные услуги

Чтобы понять, что входит в стоимость, откройте прайс и найдите три вещи. Первая — итоговая сумма, которая должна быть указана для одной статьи целиком, а не только «от». Вторая — перечень включённых услуг: редактирование, вёрстка, присвоение DOI, рецензирование. Третья — список отдельно оплачиваемых позиций с пометкой, при каких условиях они появляются. Если в одном месте написано «в стоимость входит верстка», а в другом про «дополнительное оформление» ничего не сказано, попросите редакцию уточнить письменно, что именно скрывается под вторым пунктом.

Хороший признак прозрачного прайса — наличие примеров расчёта. Некоторые издания приводят типовую смету для статьи заданного объёма, и по ней видно, сколько набегает за рисунки, аннотацию и печать. Если таких примеров нет, задайте редакции конкретный вопрос: какая сумма получится для рукописи на 12 страниц с четырьмя рисунками и английской аннотацией. Ответ на такой вопрос обычно даётся без труда, а расплывчатое «всё зависит» означает, что итог придётся выяснять уже после оплаты.

Признаки хищнических журналов и фальшивых «ВАК-изданий»

Недобросовестные издания обычно выдают себя не одним промахом, а сочетанием нескольких признаков. Самый показательный из них — обещание напечатать статью без рецензирования. Настоящая экспертиза занимает время: рукопись направляют двум или трём рецензентам, а потом редакция получает от них отзывы. Если издание сообщает, что решение будет готово за сутки, а оплата принимается сразу после загрузки файла, экспертизы скорее всего не было вовсе. Законная редакция тоже может ответить быстро, но тогда это отказ или направление на доработку, а не принятый текст.

Второй тревожный сигнал связан с гарантиями. Ни одна редакция не вправе обещать, что журнал войдёт в Перечень ВАК или сохранит там место. Решение о включении принимает экспертный совет, и заранее такой результат никто гарантировать не может. Фразы вроде «гарантируем защиту диссертации» или «статья засчитывается по всем критериям» должны насторожить сразу. Честные журналы пишут о соответствии требованиям, а не о гарантиях.

Третий признак — отсутствие базовых реквизитов. У каждого серийного издания должен быть ISSN, международный номер сериального издания, который указывается на обложке или в выходных данных. Если номера нет, либо он совпадает с номером другого журнала, проверьте его по официальной базе ISSN. Рядом с ним должны стоять учредитель, издатель, индекс периодичности и тираж либо сведения о электронном выпуске. Отсутствие этих строк встречается у изданий, которые существуют только на бумаге сайта.

Красные флаги на сайте журнала

Первым делом обратите внимание на адрес редакции. Нормальный журнал указывает почтовый адрес с индексом, название улицы и дом, а также телефон и электронную почту на домене, связанном с изданием. Если адрес ограничен абстрактным «г. Москва, а/я 123» или дом на сайте не совпадает с картой, спросите у редакции подтверждение в письменной форме. Бесплатный почтовый ящик вместо корпоративной почты тоже повод для осторожности, хотя сам по себе он не доказывает мошенничества.

Далее смотрите на сроки. Типичная работа с рукописью растягивается на недели, а то и месяцы, и каждая стадия отражена в разделе для авторов. Когда журнал обещает опубликовать статью через один день после подачи и при этом требует оплату сразу, соотношение сроков и денег выглядит подозрительно. Обычное рецензирование, как уже говорилось выше, длится заметно дольше, поэтому скорость сама по себе ничего не доказывает, но в сочетании с отсутствием экспертизы она становится тревожным признаком.

Ещё один сигнал — невнятный список редколлегии. У серьёзного издания редакционная коллегия перечислена с учёными степенями, местом работы и страной, а иногда и с указанием специальности. Если в составе значатся одни имена без подтверждения или люди, которых невозможно найти в открытых профилях университетов, стоит запросить контакты членов коллегии и проверить их через официальные страницы организаций.

Отдельно смотрите на стиль подачи самого сайта. Шаблонные тексты без привязки к конкретным выпускам, стоки изображений вместо фотографий редакции и постоянный таймер с обратным отсчётом скидки обычно говорят о массовом издании, которое ориентируется на количество оплат, а не на отбор текстов.

Выходные данные с ISSN, учредителем и адресом редакции стоит сверить до подачи статьи

Что проверить до отправки статьи и оплаты

Прежде чем загружать рукопись, проверьте журнал в трёх местах: в актуальном перечне ВАК, в базе ISSN и на сайте самого издания. Совпадение названия и номера в перечне и на обложке уже отсеивает значительную часть сомнительных вариантов. Если журнал вдруг оказался в списке, но ISSN на сайте другой, это либо ошибка в оформлении, либо два разных издания под одним названием, и в обоих случаях лучше уточнить у редакции до оплаты.

Затем запросите у редакции письмо с условиями. В нём должны быть срок первичной проверки, порядок рецензирования, итоговая сумма с перечнем услуг и реквизиты для оплаты. Внимательно читайте, кому выставляется счёт: настоящее издание перечисляет организацию-учредителя или официально зарегистрированного издателя, а не частное лицо на личную карту. Сохраните все письма, потому что они понадобятся при возникновении спорной ситуации.

Полезно также найти статьи этого журнала за последние выпуски. Откройте один-два номера, посмотрите оформление, список литературы, наличие аннотаций на русском и английском языках, а также даты поступления и принятия рукописей, которые обычно указаны на первой странице текста. Если даты приёма и публикации отличаются на несколько недель или месяцев, значит, экспертиза действительно проводится. Совпадение дат с разницей в один-два дня вызывает вопросы.

И последнее: оплату не стоит проводить до того, как редакция сообщит решение о приёме статьи. Честные издания обычно выставляют счёт именно после положительного решения, иначе автор платит за возможный отказ. Если вас торопят с переводом до рецензирования, это тот самый случай, когда лучше остановиться и перепроверить журнал по всем пунктам из этого раздела.

Как выбрать журнал под статью и бюджет

Журнал подбирают не по названию и не по тому, где опубликовался знакомый, а по четырём связкам: специальность, сроки, оформление и цена. Если хотя бы одна связка не сходится, даже формально подходящее издание может стать неудачным выбором. Начинать лучше с самого жёсткого критерия, то есть с научной специальности, и только потом переходить к деньгам и срокам.

Первый критерий — соответствие специальности. В перечне ВАК у каждого журнала указаны шифры научных специальностей, по которым он принимает статьи для защиты. Выпишите шифр своей работы, например 5.2.3, и сверьте его с графой журнала построчно. Если совпадения нет, статья может быть интересной и грамотной, но для диссертационного совета она не засчитается. Отдельно учитывайте, что журналы часто публикуют смежные темы, поэтому совпадение направления ещё не означает совпадения шифра.

Второй критерий — сроки. Здесь важно различать три разных отрезка: первичная проверка редакцией, рецензирование и время от принятия до выхода номера. Первичная проверка занимает несколько рабочих дней, рецензирование обычно растягивается на 1–3 месяца, а от принятия до выхода может пройти ещё 2–6 месяцев в зависимости от очереди. Суммарно от подачи до публикации выходит от полугода до года и больше. Если защита запланирована на ближайшие месяцы, такой журнал не подойдёт вне зависимости от цены.

Третий критерий — наличие рецензирования и его описание. Откройте раздел для авторов и найдите, сколько рецензентов привлекается на одну статью и как выбирается рецензент: двойное слепое рецензирование распространено широко, но не везде. Настоящее издание описывает этот порядок словами, а не общей фразой «все статьи проходят экспертную оценку». Если рецензентов назвали, а сроков ответа нет, попросите редакцию прислать процедуру письмом.

Четвёртый критерий — индексация в РИНЦ. Наличие журнала в Российском индексе научного цитирования удобно проверять в карточке издания на сайте elibrary.ru, где указаны выпуски и список статей. Для защиты это не обязательное условие, если журнал входит в перечень ВАК, но для вашего портфеля публикаций РИНЦ важен, потому что статьи из него учитываются в показателях цитирования. Сравнивайте журналы по этому пункту наравне с перечнем, а не вместо него.

Пятый критерий — требования к оформлению. У разных изданий отличаются объём статьи, формат списка литературы, шрифт, поля и требования к аннотации. Типичный объём у журналов из перечня составляет 10–20 страниц, однако в одних случаях лимит задан в страницах, в других в знаках. Если рукопись нужно будет сильно перестраивать, потратьте на это несколько вечеров, а не полчаса, поэтому сравнивайте шаблоны ещё до выбора.

Шестой критерий — цена. Именно здесь пригодится умение читать прайс, о котором уже шла речь выше. Для сравнения берите одну и ту же статью: тот же объём, то же число рисунков и наличие английской аннотации. Тогда видно, у какого журнала итоговая сумма реально ниже, а у какого базовая цена просто выглядит привлекательно. Бюджет имеет смысл закладывать с запасом, например на 15–20% выше базовой суммы, потому что дополнительные услуги и правки почти всегда появляются по ходу работы.

Порядок сравнения двух-трёх журналов

Сравнивать удобно в таблице, где каждый журнал занимает отдельную колонку. Заполните её в такой последовательности: сначала шифр специальности, затем срок от подачи до выхода, потом наличие описанного рецензирования, индексация в РИНЦ, объём и требования к оформлению, и в конце итоговая сумма с учётом английской аннотации. Если на каком-то шаге журнал выпадает, дальше его можно не разбирать.

Отсеять журналы, в которых шифр вашей специальности не указан, даже если издание выглядит солидно. Посчитать срок от подачи до выхода и сравнить его с датой защиты или отчётности. Проверить, описан ли порядок рецензирования и сколько рецензентов участвует в каждой статье. Сверить объём в страницах или знаках и оценить, сколько времени уйдёт на переоформление рукописи. Посчитать итоговую сумму для одной и той же статьи и добавить запас около 15–20%.

Такой порядок даёт понятный результат уже на третьем-четвёртом шаге. Если два журнала прошли все проверки и различаются только ценой, выбирайте тот, где отчётность по публикации и документы прозрачнее, потому что именно от них зависит, сможете ли вы подтвердить расходы при отчётности перед вузом или работодателем.

Таблица сравнения помогает увидеть, какой журнал проходит все критерии одновременно

Итоговый выбор почти всегда сводится к компромиссу. Самый быстрый журнал может оказаться дорогим, а самый дешёвый потребовать долгой переделки оформления. Поэтому решение стоит принимать по тому журналу, который закрывает главные для вас критерии, а не по тому, который выигрывает в одном пункте.

Частые ошибки при оплате публикации и как их избежать

Самая распространённая ошибка выглядит безобидно: автор переводит деньги сразу после того, как загрузил рукопись в личный кабинет. Он рассчитывает ускорить процесс, но на деле отдаёт сумму до того, как редакция вообще решила, будет ли статья принята. Если текст получит отказ или отправят на переработку, вернуть деньги удаётся далеко не всегда, а в договоре часто прописано, что взнос за подготовку рукописи не возвращается. Поэтому платёж стоит откладывать до письма с решением о приёме и только после того, как в нём указана точная сумма и реквизиты. Пока этого письма нет, любые просьбы оплатить «для резервирования места в номере» лучше считать поводом остановиться и уточнить условия.

Вторая ошибка связана с документами. Многие авторы ограничиваются квитанцией или скриншотом перевода и не требуют ничего больше. Между тем для отчётности перед вузом или работодателем обычно нужен договор на публикацию и акт выполненных услуг, где перечислены работы и итоговая сумма. Попросите редакцию направить оба документа до оплаты, а не после неё. В договоре проверьте три строки: название услуги, стоимость и срок выхода статьи. Если в тексте нет слов о сроке, допишите его от руки в дополнительном соглашении и подпишите обе стороны.

Третья ошибка касается доплат за правки. Редакция присылает замечания рецензента, автор переделывает таблицы и рисунки, а потом выясняется, что повторная верстка оплачивается отдельно. Такие позиции обычно не входят в базовый тариф, и их размер зависит от того, сколько элементов пришлось переделать. Перед началом доработки спросите, сколько правок включено в стоимость и сколько стоит каждая дополнительная. Ориентиром может служить уже упомянутая цена отдельного цветного рисунка от 300 руб., но точную сумму называет только редакция, поэтому ответ лучше получить письменно.

Четвёртая ошибка — отправка статьи в журнал, который не входит в перечень ВАК, при уверенности, что он подходит для защиты. Бывает, что издание похоже на нужное по названию или прежним номерам, а в перечне стоит другой шифр специальности или вообще нет записи. Тогда публикация не засчитывается, и деньги потрачены впустую. Перед подачей откройте актуальную редакцию перечня, найдите журнал по названию и ISSN, а затем сверьте шифр специальности с вашей работой. Этот шаг занимает несколько минут и защищает от самой дорогой ошибки.

Пятая ошибка связана с датами включения журнала в перечень. Автор видит, что издание недавно попало в список, и решает, что статья засчитается независимо от даты выхода. На практике важно, каким был статус журнала на момент выхода номера, а не на момент подачи рукописи или оплаты. Если журнал исключили из перечня в промежутке, публикация может перестать учитываться. Чтобы не попасть в такую ситуацию, сохраните скриншот или распечатку действующей редакции перечня на дату подачи и перепроверьте журнал непосредственно перед выходом статьи, особенно если между принятием и публикацией проходит несколько месяцев.

Отдельно стоит назвать ошибку, которую совершают чаще других: не сверяют реквизиты платежа. Счёт должен выставлять издатель или учредитель, указанный в выходных данных журнала, а номер счёта и назначение платежа должны совпадать с договором. Если в реквизитах стоит частное лицо или организация, которой нет в выходных данных, остановитесь и свяжитесь с редакцией по телефону из официального источника, а не по контактам из письма. Такой перепроверки достаточно, чтобы отсечь подделку, которая выглядит как обычный счёт.

Чтобы не запутаться в этих пунктах, полезно завести простой список действий и отмечать каждый шаг перед переводом денег:

Получить письменное решение о приёме статьи и не платить до его получения. Запросить договор и акт, а также проверить название услуги, сумму и срок выхода. Уточнить, сколько правок входит в стоимость и какова цена каждой дополнительной. Сверить журнал с актуальной редакцией перечня по названию, ISSN и шифру специальности. Сохранить подтверждение статуса журнала на дату подачи и повторно проверить его перед выходом. Сверить реквизиты счёта с выходными данными журнала и назначением в договоре.

Такой порядок не требует специальных знаний и обычно занимает несколько писем с редакцией. Зато он помогает понять, с кем вы имеете дело, и подтвердить расходы документами, которые примет любая комиссия по отчётности.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли опубликовать статью в журнале ВАК, если у автора нет ученой степени? Да, подать статью в журнал из Перечня ВАК может любой автор, наличие учёной степени для этого не требуется. Важнее другое: тема работы должна совпадать с научной специальностью журнала, потому что именно по ней статья потом может быть засчитана в диссертационном совете. Перед подачей откройте раздел для авторов и посмотрите, не ограничивает ли редакция круг подающих, например только сотрудниками вуза или аспирантами. Как понять, что предложенный журнал не просто похож на издание из Перечня ВАК? Сходство названия ничего не доказывает, поэтому сверяйте не только текст названия, но и ISSN с актуальной редакцией перечня. Попросите у редакции номер приказа или ссылку на действующий документ и сравните шифр специальности с вашей работой. Если ответ уклончивый или ISSN не совпадает, журнал лучше не считать входящим в перечень, пока расхождение не объяснено письменно. Что делать, если редакция просит оплату сразу после загрузки рукописи? Лучше не переводить деньги до письменного решения о приёме, даже если сумма небольшая. Ответьте редакции письмом с просьбой прислать условия, порядок рецензирования и итоговую сумму с перечнем услуг. Если после этого издание продолжает настаивать на предоплате без экспертизы, это веский повод отказаться от него и искать другой журнал. Можно ли сэкономить, отказавшись от английской аннотации? Отказ от английской аннотации снижает расходы только в тех журналах, где её перевод стоит отдельно, и только если редакция сама не требует этот блок. Многие издания прямо указывают в правилах оформления, нужна ли аннотация на английском языке. Если она обязательна, проще подготовить перевод заранее, а в прайсе уточнить, не входит ли он уже в базовую стоимость. Проверьте раздел «Требования к оформлению» на сайте журнала.

Спросите редакцию, принимается ли перевод, подготовленный автором.

Сравните стоимость перевода у журнала и у независимого специалиста. Нужно ли хранить подтверждение статуса журнала, если публикация запланирована на будущее? Да, сохранять подтверждение полезно, потому что статус журнала в перечне может измениться до выхода статьи. Сохраните распечатку или скриншот актуальной редакции перечня на дату подачи и повторно проверьте издание перед публикацией. Если журнал исключили из перечня в промежутке, такая запись поможет объяснить ситуацию при отчётности перед вузом или работодателем. Стоит ли отправлять статью в несколько журналов одновременно, чтобы быстрее получить решение? Одновременная подача в несколько журналов обычно запрещена правилами большинства изданий, поэтому её стоит проверить в разделе для авторов. Многие редакции прямо просят сообщать о том, что рукопись не рассматривается в другом месте. Если сроки поджимают, лучше сначала выбрать два-три журнала по критериям из раздела о выборе и подавать статью по очереди, дождавшись ответа от первого.

Заключительные мысли

Оплата публикации в журнале из Перечня ВАК сама по себе не делает издание сомнительным: часть журналов живёт на бюджет учредителя, другие покрывают расходы авторскими взносами. Отличить добросовестную редакцию от недобросовестной помогают прозрачный прайс, актуальная проверка по перечню и письменные условия. Перед подачей рукописи сверьте название, ISSN и шифр специальности, а деньги переводите только после письменного решения о приёме. Запросите договор и акт, уточните, сколько правок входит в стоимость, и сохраните подтверждение статуса журнала на дату подачи. Тогда расходы будут понятными, а статья сможет работать на вашу диссертацию или отчётность без неприятных сюрпризов.