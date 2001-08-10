Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Покупка квартиры в ипотеку позволяет не только стать владельцем собственного жилья, но и вернуть часть потраченных средств за счёт имущественного налогового вычета. В зависимости от стоимости недвижимости, размера уплаченных процентов и официального дохода сумма возврата может составлять несколько сотен тысяч рублей. Чтобы заранее оценить размер выплаты, удобно использовать калькулятор налогового вычета по ипотеке, который учитывает действующие налоговые ставки, установленные лимиты и ранее полученные вычеты.

Какие налоговые вычеты положены при покупке квартиры в ипотеку

Российское законодательство предусматривает два вида имущественного налогового вычета, которыми могут воспользоваться покупатели недвижимости с привлечением ипотечного кредита:

Основной имущественный вычет — предоставляется по расходам на приобретение или строительство жилья в пределах 2 миллионов рублей.

Вычет по ипотечным процентам — предоставляется по фактически уплаченным банку процентам. По действующим общим правилам предельная сумма учитываемых расходов составляет 3 миллиона рублей. Для кредитов, оформленных по ранее действовавшим правилам, могут применяться другие условия.

При ставке НДФЛ 13% покупатель может вернуть до 260 тысяч рублей за приобретение недвижимости и до 390 тысяч рублей за ипотечные проценты.

650 000 рублей — столько может составить совокупный возврат налога при ставке НДФЛ 13% и полном использовании обоих лимитов одним налогоплательщиком.

При применении повышенных ставок НДФЛ налоговая экономия может оказаться больше.

Как рассчитать сумму налогового вычета по ипотеке

Размер возврата зависит не только от стоимости квартиры. При расчёте необходимо учитывать сумму фактически выплаченных банку процентов, годовой доход, использованные ранее имущественные вычеты и размер уплаченного НДФЛ.

Для предварительного расчёта при ставке 13% можно использовать следующие формулы:

Возврат за покупку жилья = допустимые расходы на приобретение недвижимости × 13%.

Возврат за ипотечные проценты = допустимая сумма уплаченных процентов × 13%.

При этом необходимо соблюдать установленные законодательством ограничения. Если квартира стоит 6 миллионов рублей, основной вычет всё равно рассчитывается исходя из личного лимита в 2 миллиона рублей, если он не был использован ранее.

Пример расчёта налогового вычета

Предположим, семья приобрела квартиру стоимостью 5,5 миллиона рублей. За время пользования ипотечным кредитом заёмщик выплатил банку 1,5 миллиона рублей процентов. Ранее имущественный вычет он не получал.

Показатель Сумма Стоимость квартиры 5 500 000 руб. Уплаченные проценты 1 500 000 руб. Основной возврат при ставке 13% 260 000 руб. Возврат за проценты при ставке 13% 195 000 руб. Общая сумма возврата 455 000 руб.

Если годовой доход заёмщика составляет 1,2 миллиона рублей, а уплаченный НДФЛ — 156 тысяч рублей, получить всю сумму за один год не получится. При отсутствии других вычетов и дополнительных обстоятельств за первый год можно вернуть 156 тысяч рублей. Неиспользованный остаток имущественного вычета переносится на следующие налоговые периоды.

Как прогрессивная шкала НДФЛ влияет на размер возврата

В России действует пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц. Для основной налоговой базы предусмотрены следующие ставки:

13% — на доходы до 2,4 миллиона рублей;

15% — на часть дохода от 2,4 до 5 миллионов рублей;

18% — на часть дохода от 5 до 20 миллионов рублей;

20% — на часть дохода от 20 до 50 миллионов рублей;

22% — на часть дохода свыше 50 миллионов рублей.

Поэтому привычный расчёт возврата по ставке 13% подходит не для всех налогоплательщиков. При высоком годовом доходе необходимо сравнивать сумму налога до применения имущественного вычета и после него. Фактическая выплата также зависит от размера удержанного и уплаченного НДФЛ.

Кто может получить налоговый вычет за ипотеку

Право на имущественный вычет возникает у налоговых резидентов России, которые приобрели жилую недвижимость на территории страны и имеют доходы, к которым разрешено применять данный вычет.

Для получения возврата по ипотечным процентам кредит должен иметь соответствующее целевое назначение. Расходы на уплату процентов необходимо подтвердить банковскими документами.

Средства материнского капитала, бюджетных субсидий и другие исключаемые законодательством выплаты не включаются в расходы, принимаемые к имущественному вычету.

Можно ли получить налоговый вычет обоим супругам

Если недвижимость приобретена супругами в браке, при соблюдении установленных условий каждый из них может воспользоваться собственным лимитом имущественного вычета.

При достаточной стоимости недвижимости, сумме уплаченных процентов и подходящих облагаемых доходах супруги могут суммарно вернуть до 1,3 миллиона рублей при ставке НДФЛ 13%.

Для этого необходимо правильно распределить расходы между супругами и учесть ранее использованные ими вычеты. Предварительный расчёт поможет определить наиболее подходящий порядок оформления возврата для конкретной семьи.

Какие документы понадобятся для возврата налога

Для оформления имущественного вычета в зависимости от способа его получения могут потребоваться:

договор приобретения недвижимости;

выписка из ЕГРН или акт приёма-передачи;

ипотечный кредитный договор;

справка банка об уплаченных процентах;

документы, подтверждающие оплату недвижимости;

сведения о доходах и суммах НДФЛ;

декларация 3-НДФЛ при оформлении вычета в общем порядке.

Подать документы можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также доступно получение вычета через работодателя или в упрощённом порядке, если налоговая служба располагает необходимыми сведениями.

Нужно ли ждать полного погашения ипотеки

Полностью погашать ипотечный кредит для получения налогового вычета необязательно. После возникновения права на имущественный вычет можно заявлять расходы по уже выплаченным процентам. По мере дальнейшего погашения кредита сумма подтверждённых расходов будет увеличиваться.

Важно учитывать, что будущие проценты, указанные в графике платежей, нельзя включать в расчёт текущего возврата. Для получения вычета используются только фактически понесённые расходы.

Почему стоит рассчитать налоговый вычет заранее

Предварительный расчёт позволяет оценить финансовые возможности семьи, определить ожидаемую сумму возврата за конкретный налоговый период и спланировать дальнейшее использование имущественного вычета.

Полученные средства можно направить на досрочное погашение ипотечного кредита, ремонт квартиры, формирование финансовой подушки или другие семейные расходы.

Современные онлайн-калькуляторы упрощают расчёт даже в ситуациях, когда часть вычета уже получена, при покупке использовался материнский капитал или доходы облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ. Однако окончательная сумма возврата определяется налоговым органом на основании представленных сведений и документов.

Приведённые расчёты носят информационный характер. При оформлении налогового вычета необходимо учитывать законодательство, применяемое к соответствующему налоговому периоду, и индивидуальные обстоятельства налогоплательщика.