Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2023
Сейчас 16:26
79,94|86,50|66,91
24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут
15:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы определили сильнейших областных соревнований по пейнтболу

Сахалинцы определили сильнейших областных соревнований по пейнтболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области среди любительских команд Д3 и первенство Южно-Сахалинска по пейнтболу среди любительских команд Д4 прошли в селе Троицком Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Награды соревнований оспаривали 10 команд, представляющих Корсаковский, Ногликский районы и Южно-Сахалинск.

На торжественной церемонии открытия состязаний участников приветствовал ведущий советник департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Денис Осидулов. Он пожелал спортсменам удачи, честной игры и справедливого судейства.

По итогам чемпионата победу одержала команда «Легион» из областного центра. Второе место заняли южносахалинцы «Oldskullz». Тройку лидеров замкнул «Север», представляющий Ноглики. Лучшим игроком признали Вадима Абрамова.

В первенстве города лидерами стали «Oldskullz». Вторыми стали «Медведи». Почётное третье место у «Команды Ж». Все три команды представляют Южно-Сахалинск. Лучшим игроком стал Александр Панекин.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая представит в середине июня островной регион на чемпионате Дальнего Востока во Владивостоке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?