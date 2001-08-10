"Кристалл" приглашает школьников Южно-Сахалинска кататься на коньках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накануне ледовая арена спортивной школы "Кристалл" приняла учащихся лицея №1 Южно-Сахалинска. Юные гости зарядились свежими эмоциями и хорошим настроением, катаясь на коньках. Кто-то из ребят уверенно держался на льду, показывая сложные трюки, а некоторые из них впервые встали на коньки, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
- Даже не имея опыта, можно получить от такого времяпровождения массу удовольствия, - говорят в "Кристалле". - Кроме того, такой отдых укрепляет здоровье, развивает физические навыки, и самое главное, сближает детей.
В спортивной школе "Кристалл" приглашают кататься на коньках организованные группы учащихся средних школ. О желании организовать посещение ледовой арены руководителей образовательных учреждений просят сообщать предварительно по телефону 8 (4242) 240-166 или на почту [email protected].
На льду спортивной школы регулярно проходят сеансы катания не только для организованных групп детей, но и для всех любителей покататься на коньках. Сеансы массового катания проводят здесь по выходным. К услугам посетителей большая ледовая арена, прокат коньков и приятное звуковое сопровождение.
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