Юных сахалинцев приглашают на бесплатные тренировки по хоккею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" в Южно-Сахалинске объявляет набор детей на отделение хоккея с шайбой. Здесь ждут мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. Занятия проходят на бюджетной основе, расскащали ТИА "Острова" в спротшколе.

Запись на прохождение спортивной подготовки осуществляется онлайн до 22 февраля 2023 года по ссылке.

Прием оригиналов документов проходит до 27 февраля (включительно) в отделе спортивной подготовки СШ «Кристалл» по адресу: ул.Горького, 29, 2 этаж.

Для зачисления в группу будущим хоккеистам не требуется сдавать контрольные нормативы. Занятия проводят тренеры Константин Пятаков, Александр Скворцов, Никита Михалев и Андрей Ахоньков. Наставники спортшколы имеют внушительный тренерский опыт.

Тренировки начинающих хоккеистов проходят в комфортных условиях современной ледовой арены и просторных спортивных залов в вечернее время. Обучение в группе включает физическое развитие детей (координационные навыки, гибкость и выносливость), основы катания на коньках, владение шайбой и клюшкой. Здесь научат ребенка быть дисциплинированным и ответственным. Развитие этих качеств пригодится в жизни и спортивной карьере.

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