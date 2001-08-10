Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
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10:07, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские сноубордисты завоевали пять медалей всероссийских соревнований

Сахалинские сноубордисты завоевали пять медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте "Абзаково" в республике Башкирия состоялись первые всероссийские соревнования сезона по сноуборду сезона 2022-2023 года в дисциплинах "параллельный слалом" и "параллельный слалом-гигант", рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

Борьбу за награды вели около 250 спортсменов из 14 регионов страны. Среди них были члены национальной сборной команды России.

Участники выступали в двух возрастных группах: юноши и девушки 2008-2009 г.р., юниоры и юниорки 2003-2007 г.р.

Островные сноубордисты (воспитанники «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» г. Южно-Сахалинска) завоевали на этих стартах пять медалей.

Наиболее успешно соревнования сложились для Игоря Надыршина. Он начал сезон с двух золотых медалей (в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте) среди юношей 2008-2009 г.р.

В параллельном слаломе-гиганте в этой возрастной группе весь пьедестал почета оказался сахалинским. Второе место занял Дмитрий Лебедев, третье – Матвей Добросовестный.

Бронзовым призером в параллельном слаломе стала София Надыршина, выступавшая среди юниорок 2003-2007 г.р.

А уже завтра в Абзаково стартует первый этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

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