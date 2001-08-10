Хоккеисты "Кристалла" обменялись победами с "Сибирью"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После победной серии с "Ермаком" из Ангарска команда "Кристалл" встретилась на домашнем льду с "Сибирью" из Новосибирска. Матчи прошли в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Воодушевившись своим преимуществом в прошедшей серии, воспитанники Александра Скворцова уверенно вступили в борьбу с соперниками из Новосибирска. Ворота «Сибири» в середине первого периода распечатал нападающий «Кристалла» Артем Еремин. Шайба Антона Плехова прилетела сибирякам спустя минуту. Преимущество в счете закрепилось за сахалинцами и во втором периоде, несмотря на гол Платона Горохова. Последний отрезок матча стал не менее результативным для «Кристалла» – нападающие Дмитрий Богданов и Тимофей Тимохин оформили еще две шайбы голкиперу «Сибири». Прорвать оборону хозяев площадки гости смогли лишь однажды, но шайба Романа Двуреченского не помогла сибирякам даже сравнять счет. Таким образом, матч завершился с преимуществом «Кристалла» – 5:2.
На следующий день ни одна из команд не желала уступать первенство, поэтому весь первый период прошел вхолостую. Стороны держали оборону, и, несмотря на несколько опасных моментов, на табло горели нули. Во втором отрезке игры Егор Листвин прорвал оборону «Сибири» и забил первый гол. Но спустя две минуты в ворота «Кристалла» прилетел ответ Романа Двуреченского. Третий период стал самым напряженным. Игроки команд подарили болельщикам интересный и зрелищный хоккей. Накал страстей не стих и после завершения основного времени игры – командам потребовалось дополнительное время, чтобы определить лидера. Серия штрафных бросков, казалось, не закончится никогда – хоккеистам все никак не удавалось отправить шайбу в ворота. Финальную точку, наконец, поставил нападающий «Сибири» Роман Двуреченский. Его гол стал решающим, и принес гостям победу в матче – 2:1.
После прошедшей серии «Кристалл» занимает пятое место. Лидирует «Амур» из Хабаровска. Следующие матчи сахалинские хоккеисты проведут на домашней арене «Кристалла» 26 и 27 ноября. Нашим игрокам предстоит встретиться с текущими лидерами турнира – командой «Амур».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня В новом аэровокзале Южно-Сахалинска начался монтаж системы обработки и сортировки багажа
09:50 Сегодня Сочинение сахалинского школьника вошло в сто лучших на Всероссийском конкурсе
10:31 Сегодня В Южно-Сахалинске рассказали про "Путь воды"
14:05 Сегодня На Сахалине владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 11:12 2 Ноября Ремонт дороги и новые светофоры в Южно-Сахалинске
- 13:11 2 Ноября Южносахалинцев приглашают рассказать о благотворителях города
14:02 2 Ноября Сроки благоустройства участка ул. Горького не должны затянуться
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?