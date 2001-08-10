Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После победной серии с "Ермаком" из Ангарска команда "Кристалл" встретилась на домашнем льду с "Сибирью" из Новосибирска. Матчи прошли в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Воодушевившись своим преимуществом в прошедшей серии, воспитанники Александра Скворцова уверенно вступили в борьбу с соперниками из Новосибирска. Ворота «Сибири» в середине первого периода распечатал нападающий «Кристалла» Артем Еремин. Шайба Антона Плехова прилетела сибирякам спустя минуту. Преимущество в счете закрепилось за сахалинцами и во втором периоде, несмотря на гол Платона Горохова. Последний отрезок матча стал не менее результативным для «Кристалла» – нападающие Дмитрий Богданов и Тимофей Тимохин оформили еще две шайбы голкиперу «Сибири». Прорвать оборону хозяев площадки гости смогли лишь однажды, но шайба Романа Двуреченского не помогла сибирякам даже сравнять счет. Таким образом, матч завершился с преимуществом «Кристалла» – 5:2.

На следующий день ни одна из команд не желала уступать первенство, поэтому весь первый период прошел вхолостую. Стороны держали оборону, и, несмотря на несколько опасных моментов, на табло горели нули. Во втором отрезке игры Егор Листвин прорвал оборону «Сибири» и забил первый гол. Но спустя две минуты в ворота «Кристалла» прилетел ответ Романа Двуреченского. Третий период стал самым напряженным. Игроки команд подарили болельщикам интересный и зрелищный хоккей. Накал страстей не стих и после завершения основного времени игры – командам потребовалось дополнительное время, чтобы определить лидера. Серия штрафных бросков, казалось, не закончится никогда – хоккеистам все никак не удавалось отправить шайбу в ворота. Финальную точку, наконец, поставил нападающий «Сибири» Роман Двуреченский. Его гол стал решающим, и принес гостям победу в матче – 2:1.

После прошедшей серии «Кристалл» занимает пятое место. Лидирует «Амур» из Хабаровска. Следующие матчи сахалинские хоккеисты проведут на домашней арене «Кристалла» 26 и 27 ноября. Нашим игрокам предстоит встретиться с текущими лидерами турнира – командой «Амур».