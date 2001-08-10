Сахалинские хоккеисты одержали победу на выездных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первой игре Кубка Сахарова островная команда переиграла хозяев турнира – «Ладью» из Тольятти, сообщили ТИА «Острова» в хоккейном клубе. Стартовый матч на Кубке Сахарова молодёжная команда «Сахалинские Акулы» провела против хозяев турнира в Тольятти – команды «Ладья». Эта встреча стала для островитян первой в нынешнее межсезонье против соперника из Восточной конференции МХЛ.

Домашняя арена подгоняла хоккеистов «Ладьи» и уже на третьей минуте они успешно реализовали большинство – отличился Остап Маслов.

Команды часто нарушали правила, но вновь отметиться в численном преимуществе мешали голкиперы Станислав Пылаев и Даниил Захаров. Они были надёжны при достаточно равной атакующей игре обеих команд. В третьем периоде «Акулам» всё-таки удалось реализовать своё большинство – Александр Морозов с помощью рикошета пробил голкипера «Ладьи».

Однако всего 22 секунды спустя команда из Тольятти вновь вышла вперёд, поймав оборону дальневосточников на контратаке – 2:1, вновь отличился Остап Маслов. «Акулы» ответили навалом на ворота гостей и перемешиванием звеньев. В одном из моментов Данила Белов звонко бросил в штангу. А за две с небольшим минуты до конца третьего периода сахалинец Глеб Бондаренко сделал блестящий пас на Всеволода Бычкова и тот вновь сравнял счёт.

Игра перешла в овертайм, где «Акулы» сначала выстояли в меньшинстве, а затем добыли победу. Автором решающей шайбы стал Данила Гроза.

5 августа в 12:00 по московскому времени (20:00 по Сахалину) «Сахалинские Акулы» сыграют против «Реактора» из Нижнекамска. Игра будет показана на YouTube-канале МХЛ.

04.08.22. Ладья – Сахалинские Акулы. 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: 1:0 – Маслов (Емелин, Елькин, 2:54, бол.), 1:1 – Морозов (Бычков, 44:54, бол.), 2:1 – Маслов (Емелин, Елькин, 45:16), 2:2 – Бычков (Бондаренко, 57:46), 2:3 – Гроза (62:51)

Статистика матча: Броски: 60-70 ; Броски в створ: 38-34 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 36-42 ; Блокированные броски: 19-5 ; Силовые приемы: 13-21 ; Отбор: 6-5 ; Время в атаке: - ; Штраф: 12-14