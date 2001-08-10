Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
Сейчас 20:56
69,42|72,78|66,91
5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды
17:12, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"

Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области завоевала бронзу всероссийского мастерского турнира по пауэрлифтингу "Огни Москвы". Соревнования проходили в столице с 26 апреля по 2 мая, рассказали ТИА "Острова" в региоанльном министерстве спорта.

Островной регион на турнире представили Иван Смирнов и Максим Рожнов. В дисциплине «классический жим лежа» сахалинцы показали достойный результат и заняли третье место в командном зачете.

В личном зачете по жиму лежа с экипировкой, в весовой категории до 83 кг, Максим Рожнов завоевал бронзу. В этой же дисциплине, в категории до 105 кг, Иван Смирнов также занял третье место. Серебряную медаль спортсмену принес классический жим лежа в категории до 120 кг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?