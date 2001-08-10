Сахалинка София Надыршина завоевала золото Чемпионата России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина одержала очередную победу. В копилку медалей чемпионки мира добавилась золотая медаль Чемпионата России по сноуборду в параллельных дисциплинах 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходят в Абзаково (Башкортостан). В борьбу за победу в стартах вступили сильнейшие сноубордисты страны.

В дисциплине параллельный гигантский слалом не было равных Софии Надыршина. Второй стала Аделия Касимова, а бронза на счету Анастасии Курочкиной.

Сегодня сноубордисты сразятся в дисциплине параллельный слалом.

Напомним, что совсем немного времени осталось до выступления Софии на Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля островная спортсменка представит Россию в составе сборной команды.