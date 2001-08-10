Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2022
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10:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина завоевала золото Чемпионата России по сноуборду

Сахалинка София Надыршина завоевала золото Чемпионата России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина одержала очередную победу. В копилку медалей чемпионки мира добавилась золотая медаль Чемпионата России по сноуборду в параллельных дисциплинах 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходят в Абзаково (Башкортостан). В борьбу за победу в стартах вступили сильнейшие сноубордисты страны.

В дисциплине параллельный гигантский слалом не было равных Софии Надыршина. Второй стала Аделия Касимова, а бронза на счету Анастасии Курочкиной.

Сегодня сноубордисты сразятся в дисциплине параллельный слалом.

Напомним, что совсем немного времени осталось до выступления Софии на Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля островная спортсменка представит Россию в составе сборной команды.

 

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