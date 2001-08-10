В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по сноуборду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские сноубордисты определили сильнейших в параллельном слалом-гиганте. Региональные соревнования, приуроченные к Всероссийскому дню снега, прошли 22 января на горе Парковой. В них приняли участие 92 спортсмена в возрасте от 7 до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Длина трассы около 500 метров. Этот участок мы подбирали как раз для самых маленьких спортсменов, чтобы им было несложно. Основная задача – объехать все флажки с правильной стороны и финишировать. Для старших групп склон очень простой. Для них это шанс показать лучшее время, - рассказал тренер отделения сноуборда СШОР по горным лыжам и сноуборду Алексей Желтов.
Прошедший в Южно-Сахалинске с 12 по 14 января циклон принес большое количество снега, что благоприятно сказалось на состоянии склона. По словам юной сноубордистки Виктории Букиной, день идеально подходит для соревнований – на улице не морозно и солнечно, а покрытие позволяет хорошо контролировать доску.
- Я занимаюсь уже 2 года, сноуборд – моя любовь. Сегодняшний заезд мне очень понравился, было просто, но в удовольствие. Трасса классная, но в следующий раз нужно пробовать свои силы на склоне посложнее, - поделилась эмоциями от заезда Виктория.
В соревнованиях приняли участие сноубордисты из школы олимпийского резерва. Многие из них показывают хорошие результаты во время заездов и подают большие надежды. Как отметил Алексей Желтов, наставник известной спортсменки Софии Надыршиной, чтобы стать чемпионом необходимо желание и способности ребенка, поддержка родителей и тренер, способный направить ученика в нужное русло.
Самые лучшие результаты среди девочек показали Таисья Желтова (группа 2007-2008 гг.), Виктория Кудрявцева (2009-2010), Анастасия Фатеева (2011-2012), Виктория Букина (2013 и младше).
Среди мальчиков быстрее всех оказались Игорь Надыршин (2007-2008), Матвей Добросовестный (2009-2010), Арсений Коваленко (2011-2012), Виктор Лебедев (2013 и младше).
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