В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские сноубордисты определили сильнейших в параллельном слалом-гиганте. Региональные соревнования, приуроченные к Всероссийскому дню снега, прошли 22 января на горе Парковой. В них приняли участие 92 спортсмена в возрасте от 7 до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Длина трассы около 500 метров. Этот участок мы подбирали как раз для самых маленьких спортсменов, чтобы им было несложно. Основная задача – объехать все флажки с правильной стороны и финишировать. Для старших групп склон очень простой. Для них это шанс показать лучшее время, - рассказал тренер отделения сноуборда СШОР по горным лыжам и сноуборду Алексей Желтов.

Прошедший в Южно-Сахалинске с 12 по 14 января циклон принес большое количество снега, что благоприятно сказалось на состоянии склона. По словам юной сноубордистки Виктории Букиной, день идеально подходит для соревнований – на улице не морозно и солнечно, а покрытие позволяет хорошо контролировать доску.

- Я занимаюсь уже 2 года, сноуборд – моя любовь. Сегодняшний заезд мне очень понравился, было просто, но в удовольствие. Трасса классная, но в следующий раз нужно пробовать свои силы на склоне посложнее, - поделилась эмоциями от заезда Виктория.

В соревнованиях приняли участие сноубордисты из школы олимпийского резерва. Многие из них показывают хорошие результаты во время заездов и подают большие надежды. Как отметил Алексей Желтов, наставник известной спортсменки Софии Надыршиной, чтобы стать чемпионом необходимо желание и способности ребенка, поддержка родителей и тренер, способный направить ученика в нужное русло.

Самые лучшие результаты среди девочек показали Таисья Желтова (группа 2007-2008 гг.), Виктория Кудрявцева (2009-2010), Анастасия Фатеева (2011-2012), Виктория Букина (2013 и младше).

Среди мальчиков быстрее всех оказались Игорь Надыршин (2007-2008), Матвей Добросовестный (2009-2010), Арсений Коваленко (2011-2012), Виктор Лебедев (2013 и младше).