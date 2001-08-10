На Сахалине продолжается прием заявок на участие в лыжной гонке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для получения именных нагрудных номеров у желающих принять участие в лыжной гонке осталась неделя. Регистрация и приём заявок проходит по ссылке. Организаторы ожидают, что в текущем году в мероприятии примут участие около 500 спортсменов.

- С каждым годом участников становится все больше и больше, так в 2019 году на старт вышли более 300 спортсменов и любителей здорового образа жизни разных возрастов, а в 2020 и 2021 году более 400. Помимо сахалинцев соревнования на старт выходят спортсмены из Еврейской автономной области, Амурской области, Хабаровского края, Приморья, а также из Нидерландов, Новой Зеландии, Австрии, - рассказал директор Анивской спортшколы Михаил Шамсутдинов.

29-я традиционная лыжная гонка «Троицкий лыжный марафон» пройдет в селе Троицкое Анивского района с 18 по 20 февраля 2022 года.

В первый день соревнований спортсмены выйдут на дистанции от 200 до 10 000 метров, в зависимости от возраста. Во второй день участникам предстоит преодолеть марафонские трассы протяженностью от 15 до 50 километров. Кроме того, организаторы второй год подряд проведут соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Им предстоит преодолеть от 1000 до 2000 метров.

Традиционная лыжная гонка «Троицкий марафон» проводится на средства гранта консорциума "Сахалин-1" при поддержке министерства спорта Сахалинской области, администрации Анивского городского округа. Соревнования пройдут по адресу: Троицкое, ул. Центральная, 39. Дополнительную информацию о проведении марафона можно уточнять по телефонам: 8-911-495-81-58, 8(4242) 22 99 40, а также по электронной почте: anivasport@rambler.ru