В Поронайске завершился областной Чемпионат по волейболу среди мужских команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске подвели итоги областного чемпионата по волейболу среди мужских команд. Соревнования проходили в течение трех дней на паркете поронайского спортивного комплекса "Авангард" и физкультурно-оздоровительного комплекса "Поронайск-Арена".

За победу в турнире, который уже не в первый раз проводится в Поронайске, боролись восемь команд. На соревнования съехались команды из Корсакова, Южно-Сахалинска, Тымовского, Углегорска, Смирных и Поронайска. В течение трех дней волейболисты показывали интересные захватывающие игры. Чтобы побороться за выход в финал, командам необходимо было одержать победу сначала в подгруппе.

По итогам игр золото чемпионата завоевали волейболисты из Корсакова. Второе место заняла команда Южно-Сахалинска. Бронзовым призером чемпионата стала команда Поронайска. Лучшим игроками были названы Сергей Савостин (Корсаков), Никита Ивашечкин (Южно-Сахалинск) и Кирилл Богданов (Поронайск). Лучшим игроком по мнению зрителей стал Артем Курбатов (Южно-Сахалинск). Он получил специальный приз от Общественной приемной Поронайского городского округа.

На церемонии награждения победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Их спортсмены получили из рук вице-мэра района Антона Карпукова.