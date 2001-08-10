Сахалинский тяжелоатлет Глеб Отпущенников взял золото первенства России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортсмен из Холмска Глеб Отпущенников стал обладателем золотой медали первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18, 19-20 лет. Соревнования прошли в Грозном (Чеченская республика) и собрали более 500 спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Сахалинец выступал в самой «тяжёлой» весовой категории – свыше 109 кг. В упражнении «рывок» Глеб использовал все три попытки и зафиксировал результат 160 кг над головой. В упражнении «толчок» спортсмен с первого подхода взял 191 кг, а далее зафиксировал 200 кг. По сумме двоеборья Глеб Отпущенников набрал 360 кг, что на 29 больше серебряного призёра. Теперь сахалинца ожидает подготовка в составе сборной команды России к предстоящему первенству мира.
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