Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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11:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский тяжелоатлет Глеб Отпущенников взял золото первенства России

Сахалинский тяжелоатлет Глеб Отпущенников взял золото первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмен из Холмска Глеб Отпущенников стал обладателем золотой медали первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18, 19-20 лет. Соревнования прошли в Грозном (Чеченская республика) и собрали более 500 спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Сахалинец выступал в самой «тяжёлой» весовой категории – свыше 109 кг. В упражнении «рывок» Глеб использовал все три попытки и зафиксировал результат 160 кг над головой. В упражнении «толчок» спортсмен с первого подхода взял 191 кг, а далее зафиксировал 200 кг. По сумме двоеборья Глеб Отпущенников набрал 360 кг, что на 29 больше серебряного призёра. Теперь сахалинца ожидает подготовка в составе сборной команды России к предстоящему первенству мира.

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