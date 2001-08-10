Сахалинец поджог квартиру бывшей возлюбленной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Корсаковский» завершил расследование уголовного дела против 47-летнего жителя Корсакова. Его обвиняют по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога и повлёкшие значительный ущерб.

По данным следствия, обвиняемый ранее состоял в отношениях с потерпевшей, владелицей квартиры. После расставания женщина дала ему несколько дней на выезд из занимаемой квартиры вместе с вещами. В период с 12 по 14 июля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и на почве личной неприязни, он решил совершить поджог.

За день до пожара мужчина вынес большую часть своих вещей в автомобиль и отправился ночевать в машину. При этом он оставил включёнными бытовые приборы – телевизор, вентилятор, осушитель – и плиту. На конфорку он положил воспламеняющиеся предметы: деревянную и силиконовую лопатки. Также он поджёг матрас. Это привело к возгоранию и распространению огня по жилой площади.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в результате пожара имущество и отделка квартиры значительно повреждены, часть уничтожена. Сгорела кровать с матрасом, кухонный гарнитур. Огонь повредил стены, потолки, двери, электрику и другие элементы. Общая сумма ущерба составила более 954 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.