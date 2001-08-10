Сахалинец обокрал бывшую тещу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» обратилась 68-летняя местная жительница – неизвестный похитил её золотые украшения на общую сумму 40 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался 52-летний житель портового города.

Выяснилось, что у подозреваемого были финансовые трудности, и он решил похитить что-нибудь ценное, чтобы потом продать. Имея ключи от квартиры, где проживала мать его бывшей жены, он дождался её отсутствия и проник в жилище. Обыскав квартиру, мужчина в спальне в шкатулке нашёл золотые кольца и серьги, похитил их и покинул место преступления. Чуть позже он продал краденое случайному прохожему за 10 000 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.