Покупатель обокрал спортивный магазин в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» раскрыли кражу из сетевого спортивного магазина. Заявление о хищении товара поступило в дежурную часть 18 августа 2026 года от представителя торговой точки, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель областного центра.

Установлено, что фигурант под видом покупателя зашёл в торговый зал. Выбрав спортивные товары, он направился в примерочную кабину, которая расположена вне зоны видимости камер видеонаблюдения. Там злоумышленник демонтировал антикражные датчики и удалил ценники с чипами. Часть похищенного он надел на себя, остальное спрятал в сумку и покинул магазин. Украденные вещи подозреваемый использовал в личных целях. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.