Житель Южно-Сахалинска угнал автомобиль у уснувшей знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» установили подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница областного центра, сообщившая, что неизвестный похитил её транспортное средство, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 22-летний местный житель. Как установили полицейские, компания распивала спиртные напитки вместе с владелицей автомобиля. Когда заявительница уснула, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и покататься на её машине. Он незаметно вышел из квартиры, с помощью отвертки завёл двигатель и отправился на чужом авто по городским улицам. Позже подозреваемый бросил угнанный автомобиль в одном из районов Южно-Сахалинска.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Автомобиль изъят и возвращён законной владелице. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.