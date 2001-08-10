Тихоокеанское
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11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После травмы туриста на вулкане Горелый на Камчатке, под суд пойдет гид

После травмы туриста на вулкане Горелый на Камчатке, под суд пойдет гид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего экскурсовода, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, 1–2 июля мужчина организовал для группы туристов поездку на вулкан Горелый. В программу входили подъём на вершину и катание на сапборде по озеру в кратере, сообщает ТК «41 Регион».

При этом туристам не выдали необходимое снаряжение и не рассказали о реальных опасностях маршрута. Кроме того, следователи считают, что экскурсовод представил свою квалификацию и подготовленность группы лучше, чем было на самом деле.

2 июля на вершине вулкана он предложил туристу из Иркутской области спуститься на сапборде по склону к озеру. Во время спуска по неровной поверхности доска перевернулась, а мужчина упал и получил оскольчатый перелом бедра. Травма была признана тяжёлой.

Экскурсовод сотрудничал со следствием и показал место, откуда начался спуск, а также участок, где произошёл несчастный случай. Теперь дело направили прокурору. После утверждения обвинения его передадут в суд.

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