После травмы туриста на вулкане Горелый на Камчатке, под суд пойдет гид
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего экскурсовода, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, 1–2 июля мужчина организовал для группы туристов поездку на вулкан Горелый. В программу входили подъём на вершину и катание на сапборде по озеру в кратере, сообщает ТК «41 Регион».
При этом туристам не выдали необходимое снаряжение и не рассказали о реальных опасностях маршрута. Кроме того, следователи считают, что экскурсовод представил свою квалификацию и подготовленность группы лучше, чем было на самом деле.
2 июля на вершине вулкана он предложил туристу из Иркутской области спуститься на сапборде по склону к озеру. Во время спуска по неровной поверхности доска перевернулась, а мужчина упал и получил оскольчатый перелом бедра. Травма была признана тяжёлой.
Экскурсовод сотрудничал со следствием и показал место, откуда начался спуск, а также участок, где произошёл несчастный случай. Теперь дело направили прокурору. После утверждения обвинения его передадут в суд.
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