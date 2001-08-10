Тихоокеанское
информационное агентство
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10:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине мужчина выскочил из автомобиля на ходу и попал под колеса встречной машины

На Сахалине мужчина выскочил из автомобиля на ходу и попал под колеса встречной машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 августа 2026 года в 22:05 в районе 26-го км автодороги «Южно-Сахалинск – Корсаков» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Toyota Harrier, двигаясь в направлении Корсакова, совершил наезд на 35-летнего мужчину, который вышел на ходу из автомобиля Toyota Cynos, двигавшегося во встречном направлении, рассказали ТИА «Острова» в региональной госавтоинспекции.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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