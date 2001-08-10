Сотрудники МЧС спасли 60-летнего мужчину на пожаре в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предварительно, из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелась кухня на 2 этаже пятиэтажки. Пока хозяин пытался справиться с огнем самостоятельно, соседи вызвали пожарных. Прибывшие через три минуты газодымозащитники обнаружили мужчину на балконе и вывели его на свежий воздух.

Пожар на 4 квадратах ликвидирован силами 5 человек и единицы техники 3 пожарно-спасательной части МЧС России.