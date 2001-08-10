Сахалинец похитил с прилавка забытый смартфон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в хищении мобильного телефона из торгового зала. Мужчина находился в одном из магазинов областного центра и, подойдя к кассе для оплаты покупок, обратил внимание на лежавший на прилавке смартфон.

Фигурант решил похитить устройство. Он приблизился к кассе, накрыл телефон своей сумкой, а после того как расплатился за товар, незаметно забрал его. Впоследствии злоумышленник извлек из похищенного аппарата сим-карту и выбросил ее, а сам смартфон оставил себе.

Благодаря оперативным действиям полицейских мужчину удалось задержать. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.