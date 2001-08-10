Сахалинка украла перфоратор из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска установили личность женщины, подозреваемой в хищении товара из магазина электроники. Фигурантка зашла в торговую точку, убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла с витрины перфоратор, спрятала его в сумку и скрылась.

В дальнейшем похищенный инструмент злоумышленница продала неустановленному лицу. Сумма причиненного магазину ущерба составила 15 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.