Тихоокеанское
информационное агентство
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14:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла перфоратор из магазина

Сахалинка украла перфоратор из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска установили личность женщины, подозреваемой в хищении товара из магазина электроники. Фигурантка зашла в торговую точку, убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла с витрины перфоратор, спрятала его в сумку и скрылась.

В дальнейшем похищенный инструмент злоумышленница продала неустановленному лицу. Сумма причиненного магазину ущерба составила 15 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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