Жителю Южно-Сахалинска грозит до двух лет колонии за повторную езду в нетрезвом виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура города Южно-Сахалинска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в трех эпизодах управления автомобилем в состоянии опьянения при наличии непогашенного административного наказания за аналогичное нарушение.

В ходе следствия установлено, что в январе 2026 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии и уже будучи привлеченным к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль собственного автомобиля и передвигался по улицам областного центра. Его остановили инспекторы ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области. Позднее мужчина снова допустил управление транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря на действующее административное взыскание.

В рамках расследования, как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, на автомобиль обвиняемого наложен арест в целях последующей конфискации имущества. Данная мера принята в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Уголовное дело было расследовано отделением дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» под надзором прокуратуры города. Материалы направлены в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых деяний мужчине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.