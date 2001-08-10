Активная фаза поисков пропавшего рыбака на озере Буссе завершена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе завершилась активная фаза поисково-спасательной операции на озере Буссе, где 29 июня пропал мужчина на резиновой лодке. За два дня спасатели обследовали значительные площади акватории и береговой линии, однако найти пропавшего рыбака не удалось.

Изначально к поискам привлекли спасателей Управления ГО ЧС города Корсакова, а также спасательные суда «Бахтияр» и «Калас». Утром 30 июня к масштабным работам присоединились специалисты поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова и группа по применению беспилотных авиационных систем МЧС Сахалинской области.

По итогам двухдневной операции на плавсредствах была обследована акватория площадью 50 квадратных километров. С помощью беспилотных летательных аппаратов специалисты осмотрели 112 километров береговой полосы и всей территории лагуны, как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС Сахалина. Несмотря на проведенные мероприятия, обнаружить следы пропавшего мужчины не удалось.