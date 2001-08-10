Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александровск-Сахалинская городская прокуратура восстановила права 25 работников угледобывающего предприятия. Надзорное ведомство добилось полного погашения задолженности по заработной плате на сумму 6,7 миллиона рублей.

Проверку прокуратура провела после того, как выяснила – в апреле 2026 года у ООО «Север» перед сотрудниками образовался долг. Всего деньги вовремя не получили 25 человек.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло руководителю организации представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, на виновное должностное лицо наложили административный штраф – 15 тысяч рублей. Основанием стала статья Кодекса об административных правонарушениях о невыплате или неполной выплате зарплаты в установленный срок.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, после вмешательства надзорного ведомства предприятие полностью рассчиталось с работниками. Весь долг – 6,7 миллиона рублей – погашен в полном объёме.