Сахалинские таможенники перехватили посылку с запрещенными веществами из Грузии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские таможенники совместно с сотрудниками УФСИН и УФСБ пресекли поставку запрещённых веществ из Грузии местному жителю. Посылку перехватили в одном из почтовых отделений Южно-Сахалинска ещё до того, как получатель успел её забрать.
Оперативники таможни провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили, что международное почтовое отправление следовало из Грузии через Москву на Сахалин. Внутри запечатанного пакета обнаружили деревянную коробку с тремя стеклянными флаконами, заполненными прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что в одном из флаконов содержится вещество «2-бром-1-(4-метилфенин) пропан-1-он» – это прекурсор, то есть компонент, используемый для производства наркотических средств и психотропных веществ. Оборот такого вещества на территории России полностью запрещён. Общая масса изъятого составила 11,57 грамма, что по российскому законодательству квалифицируется как крупный размер.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской таможне, посылка предназначалась 33-летнему мужчине, который уже имеет судимость и сейчас отбывает наказание в виде исправительных работ за сбыт наркотиков. Сам получатель за посылкой не явился, однако в ходе разбирательства признал свою вину. Выяснилось, что заказ он сделал через один из теневых сайтов в интернете, а запрещённые вещества планировал использовать для изготовления наркотиков.
Таможенные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров в крупном размере. Подозреваемому грозит длительный срок лишения свободы – от десяти до двадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.
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